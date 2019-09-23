Ankara ve İzmir'de 'Özel Okul Öğretmenleri Çalıştayı' yapıldı

Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı, Ankara ve İzmir’de 'Özel Okul Öğretmenleri Çalıştayı' düzenledi. Öğretmenler yaşadıkları hak gasplarını aktarırken, tek başlarına mücadele ettiklerinde haklarını alamadıklarını anlattılar. Öğretmenler 28 Eylül 2019 Cumartesi günü İstanbul'da, 29 Eylül Pazar günü Adana, Antalya ve Mersin'de düzenlenecek çalıştaylarda bir araya gelecek.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın çağrısıyla birçok ilde özel okul öğretmenleri bir araya gelmeye devam ediyor. Ankara ve İzmir’de 'Özel Okul Öğretmenleri Çalıştayı' geniş katılımlarla düzenlendi.

Ankara’daki toplantıda PE Ağı Özel Okul Öğretmen Dayanışmasının geçtiğimiz bir yıl gündemine aldığı sorunlar ve bu sorunlar karşısında yaptıkları sıralandı. Toplantıda hazır bulunan PE Ağı avukatının haklarımız konulu sunuşunda ise özel okul öğretmenlerinin 2014 – 2018 yılları arasında gasp edilen ihbar tazminatı, eşit işe eşit ücret, sözleşmenin keyfi olarak yenilenmemesi sonucu işe iade gibi haklarının ardı ardına nasıl yitirildiği anlatıldı. Kıdem tazminatı gibi önemli bir hakkın daha kaybedilmemesi için hızla bir araya gelerek mücadele örülmesi gerektiği vurgulanırken maaş alacakları, manevi tazminat, örgütlenme hakkı, eğitim ödenekleri, sözleşmeyi isteme hakkı gibi başlıkların da takipçisi olunması gerektiği belirtildi.

'HAKLARIMIZI NASIL KAZANACAĞIZ'

Çalıştayın ikinci oturumu “Haklarımızı Nasıl Kazanacağız? PE Ağı Özel Okul Öğretmen Dayanışması Nasıl Çalışmalı?” başlığıyla açıldı. Örgütsüz, bireyci ve rekabetçi toplumun nasıl inşa edildiğinden bahsedilen konuşmada PE’nin kuruluş amacı ve çeşitli sektörlerde yaptıkları hakkında bilgi verildi. Konuşmanın ardından toplantıya katılan özel okul öğretmenleri sırayla söz alarak okullarında yaşadıkları hak kayıplarını dile getirdiler. İşyeri komitelerini kurma kararı alan Doğa Koleji, Jale Tezer Koleji ve Büyük Kolej’den öğretmenler komiteleşmeye giden süreçlerini paylaşırken, Kampüs Koleji ve Final Koleji’nden öğretmenler PE ağı ile temas kurduktan sonra okullarında müdahale edebildikleri gündemleri diğer öğretmenlere aktardılar.

Ayrıca Eskişehir ve Kayseri’den öğretmenler çalıştayı takip etti.

'ÖDENEKLER TAKİP EDİLMELİ, ÖDEME YAPMAYAN OKULLAR HIZLICA TEŞHİR EDİLMELİ'

Ankara Özel Okul Öğretmen Dayanışması tarafından yapılan çalıştaydan çıkan başlıca kararlar ise şöyle:

Okullarımızda yaşanılan her önemli gelişmeyi PE ihbar hattına iletmek, ayrıca Ankara’daki okullar arasında haberleşmeyi güçlendirmek amacıyla aylık PE bülteni yayınlamak kararlaştırılmıştır.

Keyfi işten çıkarmalarda dayatılan İstifa baskısına karşı üretilen hukuk materyalinin yaygınlaştırılarak kullanılmasına devam edilmelidir.

Eylül ayında ödenmesi gereken eğitim-öğretim ödeneklerinin takipçisi olunmalı ve ödemeyen okullar vakit kaybetmeden teşhir edilmelidir.

Özel okul öğretmenlerinin çalıştıkları kurumları sık değiştirmek zorunda kalması yeni okullarda komiteleşme fırsatı olarak değerlendirilmelidir.

İmzaladığımız sözleşmelerin bir örneğinin tarafımıza verilmemesi önemli bir sorundur. Bu konu Dayanışmanın mücadele başlıklarının başındadır. Gerekli görüldüğünde MEB’in bu konuda muhatap kılınması talebi ile bir kampanya örgütlenmelidir.

Ankara’da özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlere de kamuda çalışan öğretmenlere tanınan ulaşım indiriminin sağlanması ve okullardan servis talep edilmesi işyeri komitelerimizin gündemine girmelidir.

Her eğitim-öğretim döneminin sonunda bu çalıştay yenilenmeli ve alınan kararların hayata geçirilmesi denetlenmelidir.

'ÖĞRETMENLER YALNIZ BAŞLARINA HAREKET ETTİKLERİNDE HAKLARINI ALAMIYOR'

21 Eylül’de İzmir’de gerçekleşen toplantı birçok özel ve kamu okulundan öğretmen katılımıyla yapıldı. Özel okul öğretmenlerinin ücretlerinin sürekli düşürüldüğü, haksız yere işten çıkarmaların olağanlaştığı ve öğretmenlerin yalnız başlarına hareket ettiklerinde haklarını alamadıkları anlatıldı.

Toplantıya katılan öğretmenler yaşadıkları sorunların birkaç tanesini yaşadıkları sorunları şöyle aktardı;

Daha önce İstek Vakfı, MEV Okullari, Okyanus Kolejleri gibi birçok okulda çalıştığını belirten bir eğitimci, bu okulların kurumsal yapılar gibi gözüktüklerini ama bu kurumların birçok sorunla boğuştuğunu söyledi. Özellikle başka okullara geçerken ücretlerin düşürüldüğünden bahsetti.

Bilnet Okulları’ndan bir öğretmen haksız yere işten çıkarmalarla okulların öğretmenleri hukuksuz bir şekilde yaklaştığını ve öğretmenlerin yalnız başına haklarını alamadığını anlattı.

Söz alan başka bir öğretmen ise eğitimin bilimsel yapısından çok okulların müşteri memnuniyeti odaklı bir hal aldığını açıkladı.

Doğa koleji okullarından bir öğretmen ise, yaşanan sorunları aktarırken patronların bu keyfi yaklaşımlarına karşı öğretmenlerin bir arada hareket ederek kazanım elde ettiğini söyledi.

Çalıştayda bulunan Patronların Ensesindeyiz Ağı’ndan bir avukatsa, yaşanan sorunlar karşısında nasıl davranılması gerektiğine dair hukuki bilgiler verdi.

Bu hafta sonu 28 Eylül 2019 Cumartesi günü İstanbul Çalıştay'ı ve 29 Eylül Pazar günü Adana, Antalya ve Mersin Çalıştayı yapılacak. Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir.

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