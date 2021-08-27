İTÜ’de işçiler rektörlüğe yürüdü

Tez-Koop-İş sendikasında örgütlü yaklaşık 800 İTÜ işçisi TİS sürecinde anlaşmaya varılamayan İTÜ yönetimi ve işveren sendika MİKSEN’i protesto etmek ve sendikal haklarını talep etmek amacıyla bugün Ayazağa Kampüsü’nde eylem yaptı, rektörlüğe yürüdü.

İTÜ yönetiminin baskılarıyla ve tutanak tutma tehditleriyle karşılaşan işçiler Gümüşsuyu, Maçka ve Taşkışla kampüsü işçileriyle birlikte yoğun katılımlı bir eylem gerçekleştirdiklerini yalnızca yönetim tarafından engellenen Tuzla işçilerinin alana ulaşamadığını bildirdiler.

Eyleme eşleri ve çocuklarıyla katılan işçiler “İşçiyiz, haklıyız, söke söke alırız.”, “İTÜ işçisi direnişin simgesi”, “Yaşasın sınıf dayanışması” sloganlarını atarak rektörlüğe yürüdüler.

Yürüyüşün ardından konuşan Tez-Koop-İş 5 No’lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt, “Sendika 30 yıldır aralıksız olarak İTÜ ile bu sözleşmeyi imzalamaktadır. Bu yıl MİKSEN’in araya girmesinin ardından sendikaya yapılan dayatmalar ile süreç tıkanmıştır. TİS maddeleri İTÜ işçilerinin yılların birikimiyle kazanmış olduğu haklarıdır, kazanılmış haklardan en ufak bir geriye gidiş kabul edilemez. İTÜ yönetiminin sorumluluğu MİKSEN’e atması kabul edilemez, yıllarca bu üniversiteye emek vermiş işçiler olarak bizlere dayatılan bu sefalet zamları ve hak gaspları ile TİS süreci baltalanmaktadır. Hakkımız olanı alana kadar İTÜ işçisi iradesini kararlılıkla sürdürecek ve gerekirse sendikal haklarını kullanarak üniversite kampüsünü eylem alanına çevirecektir” açıklamasını yaptı.

Görev tanımları dışında çalışmaya da zorlandıklarını da dile getiren işçiler, sözleşmede anlaşılamadığı takdirde sendikanın ve işçilerin grev için hazır olduklarını bildirdiler.

İTÜ öğrencilerinden eyleme destek

Eyleme dövizleri ve sloganlarıyla destek veren İTÜ öğrencileri de işçilerin sınıf mücadelesinin sonuna kadar arkasında olduklarını, hem TİS sürecinin hem de sözleşmenin günlük uygulamalarının takipçisi olduklarını belirttiler. Üniversite sermayesinden işçilere hak ettikleri oranlarda ödeme yapmamak için bu kadar baskı uygulayan yönetimden işçiler ve öğrenciler için kullanılmayan İTÜ sermayesinin hangi yatırımlar için harcandığının hesabının verilmesini talep eden öğrenciler işçilerle birlikte rektörlük binasına yürüdüler.