Birleşik Metal-İş MESS teklifini açıkladı

Birleşik Metal İşçileri Sendikası, Türk Metal Sendikası ve Özçelik İş Sendikası'nın Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürütecekleri toplu sözleşme dönemi başladı.

Süreci yürütecek üç işçi sendikasından biri olan Türk Metal Sendikası 25 Ağustos'ta TİS teklifini açıklamıştı.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (BMİS) ise bugün düzenlediği bir basın açıklamasıyla üyeleri ve kamuoyu ile TİS teklifini paylaştı.

Sendikanın teklifine göre;

1. altı ay için ücret teklifi

Brüt 20,00 TL/saat’in altında saat ücreti alan işçilerin ücretlerine 20,00 TL/saat’i geçmemek üzere 0,70 krş iyileştirme,

Sonrasında tüm ücretlere %9 artış, ardından 4,60 TL/saat ücret zammı talebi var.

Sendikanın bu talebi ile 1. Altı aylık zam teklifi %30,89’a denk gelmektedir. Bu teklif ilk altı aylık dönem için ortalama ücrette; ücret ve ikramiye dahil net 1458 TL artışa denk gelmektedir.

Saat ücret kırılımlarına göre bir hesaplama yapıldığında, en düşük asgari ücretli bir işçinin ücret ve ikramiye dahil net eline geçecek ücret 1457 TL olarak hesaplanmaktadır.

Diğer 6’şar aylık dönemler için Sendikanın teklifi,

2. Altı ay için enflasyon artı 3,

3. Altı ay enflasyon artı 4,

son altı ay için enflasyon artı

olarak açıklandı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre Bayram, İzin, Yakacak gibi sosyal ödeme ve ödenekler için artış talebi ortalama yüzde 45 olarak gerçekleşti. Sosyal ödeme ve ödeneklerin ikinci yılı için istenen talep ise enflasyon artı 4.

Toplu İş Sözleşmesi Teklifinde yer alan diğer talepler ise şöyle sıralandı:

İşe giriş ücreti, Asgari Ücret’in üzerine %10 eklenmesiyle bulunacak ücret kadar olması,

Sözleşmeden yaralanmanın genişletilmesi,

Özel İstihdam Büroları aracılığı ile istihdam ilişkisi kurulmasını engelleyen TİS maddesi,

Kendi hafta tatilinde işyerinde çalışan işçinin fazla çalışma ücretinin yüzde 150 (3,5 yevmiye) olarak ödenmesi,

Bayramlarda çalışan işçilerin fazla çalışma ücretlerinin yüzde 200 (4 yevmiye) olarak ödenmesi,

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kadın işçilere ücretli izinli sayılmaları,

3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli işçilerin ücretli izinli sayılması,

Günde 2 kere 15’er dakikalık dinlenme molası,

Gece çalışmalarının %20 zamlı ödenmesini,

Yıllık ücretli izin günlerinin 2’şer gün arttırılmasını,

Gelir vergisi diliminin %15’te sabitlenmesini üstünün işverenler tarafından ödenmesi,

5 günün altında rapor alan metal işçilerinin SGK tarafından ödenmeyen 2 günlük ücretlerinin işveren tarafından ödenmesi ve işyeri hekiminin verdiği izinlerin ücretli olması

Yılbaşı ve ramazan ayında 500,00 TL’lik erzak paketinin uygulanması,

Sendikanın İSİG denetimi yapmasının sağlanmasını,

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının kapsamının genişletilerek eş ve çocukların da yararlanmasının sağlanması,

Bankalardan alınan promosyonların işçilere verilmesi,

15 saatlik devamlılık primi uygulaması,

Öğrenim yardımının kapsamının genişletilerek anaokulunun da eklemesi ile öğrenim yardımından üyelerin de yararlanması.

Toplu İş Sözleşme süreci, Toplu İş Sözleşmesi yetkilerinin bakanlıktan sendikalara gönderilmesi, çağrı ve toplu sözleşme görüşmelerinin başlaması ile ilerleyecek.