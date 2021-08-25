Metal işkolunun en büyük sözleşmesi başlıyor

Birleşik Metal İşçileri Sendikası, Türk Metal Sendikası ve Özçelik İş Sendikasının Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürütecekleri toplu sözleşme dönemi başlıyor.

Bu toplu iş sözleşmesi yaklaşık 140 bin metal işçisini kapsıyor ve Türkiye’nin en büyük toplu iş sözleşmelerinden biri olma niteliğini taşıyor.

Süreci yürütecek üç işçi sendikasından biri olan Türk Metal Sendikası bugün düzenlediği basın toplantısıyla toplu iş sözleşmesi tekliflerini kamuoyu ile paylaştı.

Yapılan açıklamada sendikanın 1. altı ay için ücret zammı teklifi

Brüt saat ücreti 20,50 TL/saat’in altında olan işçilerin saat ücretlerine 20,50 TL/saati geçmemek üzere 0,90 TL/saat çekme.

Çekme işleminden sonra herkese %27 ücret zammı.



Bu yöntemle 1. altı ay ücret zammı yüzde 29,57 olarak açıklandı.

Türk Metal’in yaptığı açıklamaya referans alınarak yapılan hesaplamayla en düşük saat ücreti olan asgari ücretli bir metal işçisine 120 gün ikramiye ile birlikte net 1168,88 TL ücret zammı talep ediliyor. Saat ücretlerine göre hesaplama yapıldığında aşağıdaki tablo oluşuyor.

Ayrıca diğer 6’şar aylık dilimler için 2. altı ay enflasyon oranında ücret zammı, 3. altı ay enflasyon + 1TL ücret zammı, 4. altı ay enflasyon olarak açıklandı.

Sendikanın yaptığı açıklamada,

Sosyal ödeme ve ödenekler için yüzde 35 artış talebi yer aldı.

Ayrıca Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın kapsamının genişlemesi, eş ve çocuklarında kapsama dahil edilmesi,

Bayram fazla çalışmalarının yüzde 200 zamlı ödenmesi,

Bakımcılara yüzde 10 bakıcılık tazminatı,

Gece zammı yüzde 15,

Refakatçi izni, üyenin oğlunun sünneti veya düğününde 3 gün mazeret izni,

İşe giriş ücretinin asgari ücret + yüzde 10 olması,

Öğrenim ödeneğinin kapsamının anaokulunda okuyan çocukları alacak şekilde genişlemesi teklifte yer aldı.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası'nın MESS grup toplu iş sözleşmesi ile ilgili taleplerini 27 Ağustos 2021 tarihinde saat 12.00’de Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde açıklaması bekleniyor.