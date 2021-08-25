Dokuz Eylül'de sürgün protestosu: Hotar istifa... Yargılanacaksınız!

Genel Sağlık-İş sendikası Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde iki işyeri temsilcisinin sürgüne gönderilmesini bugün hastane önünde basın açıklaması yaparak protesto etti.

Sürgün edilen meslektaşları için sağlık emekçileri önce hastane içinde eylem yapmak istedi ancak 4 otobüs çevik kuvvetle hastaneye gelen polis içeride eylem yapılmasına izin vermedi.

Polis ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini gerekçe göstererek eylemde telefonlardan görüntü alınamayacağını söyledi.

Bunun üzerine basın açıklaması hastane girişinde yapıldı.

Genel Sağlık-İş İzmir Şube Başkanı Tarık Doğan burada yaptığı açıklamada Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi işyeri temsilcisi arkadaşlarının, geçici görevlendirme kisvesi altında, sürgüne tabi tutulmasını protesto etmek için toplandıklarını söyledi.

Doğan, DEÜ Rektörü Nükhet Hotar'ın YÖK'ün kendisine verdiği ancak kamu yararına kullanmakla yükümlü olduğu takdir yetkisini sendikal mücadeleyi yükselten sağlık emekçilerine karşı "bir sopa olarak kullandığını" belirtti. Doğan, Hotar'ın 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, İdari Yargı kararları ve ilgili tebliğ ve genelgelere aykırı işlem yapma yoluna gittiğini söyledi.

Gönderildikleri yerlerin sağlık hizmetiyle alakası yok

Sürgün edilen Murat Boran'ın hastanede 2009 tıbbi cihaz bakımından sorumlu olduğunu ve pandemi döneminde 3 kez karantinaya alındığını belirten Doğan, sürgüne gönderildiği Efes Meslek Yüksekokulu'nunsa sağlık hizmetiyle uzaktan yakından ilgisi olmadığını dile getirdi. Doğan, sürgüne gönderilen diğer işyeri temsilcisi Hasan Kutluay'ın ise 60 yaşında olmanın getirdiği kronik hastalıklarla uğraşırken, halk arasında "Mermer Atölyesi" olarak anılan Torbalı Meslek Yüksekokulu’na sürgün edildiğini bildirdi.

Sürgün kararının alındığı gün sosyal medya üzerinden başlattıkları eylem sonrası şube yönetim kurulundan bir arkadaşlarının sindirme amacıyla sorgulandığını da dile getiren Doğan "Biz bu 'sürgün'ün ve baskıların nedenini çok iyi biliyoruz. Bu dava eski dava… Bu dava, açlık sınırında yaşamaya mahkum edilen emekçilerle, sermaye baronlarının davası" dedi.

Hotar ve temsil ettiği iktidara sesleniyoruz: Yargılanacaksınız

Doğan şöyle konuştu:

"AKP ile organik bağı olan, her fırsatta iktidar ve ona yakın çevrelerle aynı fotoğraf karesinde duran, tarafsız bağımsız ve özgür olması gereken Dokuz Eylül Üniversitesini bilimin değil siyasetin ekseninde yöneten, ideolojik aidiyetinden taviz vermemek için kanunları dahi çiğnemekten geri durmayan Rektör Nükhet Hotar'ın kendisine ve ait olduğu sömürü düzenine karşı, yükselmekte olan örgütlü mücadeleyi, bir tehdit olarak gördüğü için, çalışanlara gözdağı vermek yoluna gittiğini biliyoruz.

Arkadaşlarımızı 'sürgün ederek', üniversitede sendikal mücadelenin önüne geçeceğini sanan, Rektör Nükhet Hotar ve temsil ettiği iktidara sesleniyoruz:

Bugün çiğnediğiniz hukuk yarın size lazım olacak! Hukukun bir hafızası vardır… Bugün olmasa bile yarın mutlaka yargılanacaksınız."

Eylemde "Nükhet Hotar istifa", "Sendikal mücadele engellenemez", "Zorbalıklar arttıkça bize rahat yok", "Zam, zulüm, işkence işte AKP", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" sloganları atıldı.