AKP'li Rektör Hotar'dan sendika işyeri temsilcilerine sürgün

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Genel Sağlık-İş Sendikası'nın işyeri temsilcileri Murat Boran ve Hasan Kutluay, Rektör Nükhet Hotar'ın kararıyla bir yıllık "geçici görevlendirme" adı altında sürgüne gönderildi.

Murat Boran Efes Meslek Yüksekokulu'na, Hasan Kutluay ise Torbalı Meslek Yüksekokulu'na geçici görevlendirmeyle gönderildi.

Genel Sağlık-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Dr. Tarık Doğan, yapılan işlemin hukuka aykırı olduğunu belirterek yürütmenin durdurulması ve işlemin iptali için hukuki süreci başlattıklarını bildirdi.

Hotar kanuna muhalefet pahasına bu işlemi yaptı

soL'a konuşan Doğan "DEÜ'de uzun süredir görev yapan sendika işyeri temsilcimiz olan iki arkadaşımız Nükhet Hotar imzasıyla kamu sendikaları kanununa muhalefet etmek pahasına geçici görevle biri Efes'e biri Torbalı'ya olmak üzere gönderildi. Biz bugün hukuk mücadeleyi başlattık. Hastane başhekimliğine bu görevlendirmenin yasaya aykırı olduğuna yönelik itiraz dilekçelerini verdik. Sendika hukukçuları gerekli girişimlere başladı. Yürütmeyi durdurma kararı alınması için bir hukuk süreci işleyecek" dedi.

Sürgüne gönderilen emekçilerin sendika işyeri temsilcisi olduğuna dikkat çeken Doğan, görev yerlerinin değiştirilmesinin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na aykırı olduğunu hatırlattı.

Doğan "Arkadaşlarımız sendika işyeri temsilcisi. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereğince sendika işyeri temsilcilerinin işyeri değiştirilemez" dedi.

Başbakanlığın ilgili genelgeleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili genelgesine göre de bu görevlendirmelerin usulüne uygun olmadığını belirten Doğan şöyle konuştu:

Eylem kararı alındı

"Burada idarenin takdir yetkisini kullandığı işlem hukuki denetime tabidir. Bu bağlayıcı hükümler göz önünde bulundurularak yürütmenin durdurulması ve işlemin iptali için gerekli girişimler başlatıldı. Biz sendika olarak eylem kararı aldık. Ayrıca sendika genel merkezinin de onayı üzerine İzmir'de de bir eylemlilik süreci başlattık."

İşyeri temsilcilerinin sürgüne gönderildikleri yerlerin evlerinden uzaklığına da işaret eden Doğan emekçilerin büyük bir ulaşım sorunu da yaşayacaklarını dile getirdi.

'Sindirme çabalarına direneceğiz'

Doğan, yapılan işlemin sendikalı emekçilere karşı bir mobbing anlamına geldiğini belirtti.

DEÜ Hastanesi'nde Genel Sağlık-İş sendikasının 5 işyeri temsilcisi olduğunu ve deneyimli iki temsilcinin sürgün için seçimlesinin de manidar olduğunu belirten Doğan "Bu sindirme ve yıldırma çabasına karşı da sonuna kadar direneceğiz" dedi.