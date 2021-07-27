FETÖ Borsası itirafı: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Hotar kimleri işaret etti?

FETÖ Borsası'nın başında olduğu iddia edilen isimlerden Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar, avukatları üzerinden Barış Pehlivan'a ilettiği yanıtında "İddiaya konu olayda siyaset, bürokrasi ve ticaret alanından onlarca kişinin adı geçmesine rağmen, anlaşılmaz bir şekilde müvekkilin adı ön plana atılmak istenmektedir" dedi.

Hotar'ın bu açıklaması sonrası "FETÖ Borsası"nda ismi geçenler merak konusu oldu.

Bu konuda ismi gündeme gelenlerden biri itirafçı olduktan kısa süre sonra evinde polis kıyafeti giyen bir kişi tarafından öldürülen eski AKP İzmir İl Yardımcısı Ahmet Kurtuluş olmuştu. Yine 'FETÖ Borsası'yla ismi anılan bir diğer isim Binali Yıldırım olurken, benzer iddialar konu olan isimlerden biri de Cihan Ekşi ve Süleyman Soylu olmuştu.

'Başında Nükhet Hotar var'

İzmir’de "FETÖ Borsası" olarak adlandırılan yapının silahlı kanadını yönettiği söylenen, çok sayıda kişiden tehditle para aldıkları ve bazılarına silahlı saldırıda bulundukları gerekçesiyle hakkında dava açılan ve uluslararası yakalama kararı bulunan Serkan Kurtuluş, Türkiye’nin isteği ile yakalanarak tutuklandığı Arjantin Cezaevi’nde işin başında Nükhet Hotar'ın olduğunu söylemiş ama onun da ötesinde isimler vermişti.

Binali Yıldırım iddiası

"FETÖ Borsası" davasında tutuklandıktan sonra çıkarıldığı ev hapsinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş’a adliye ve emniyet üzerinden isim listeleri geldiğini ve iş dünyası hakkında kararlar alındığını iddia eden Kurtuluş, çok yüklü miktarlarda paraların alındığını ve bu kişilerin cezaevine girmeden tahliye edildiğini söylemişti.

Kurtuluş, "İzmir’den çözülemeyen sorunları Nükhet Hotar Ankara’ya bildiriyordu. Kendisinin Binali Yıldırım ile ilişkileri çok iyiydi. Sorun olduğu zaman Ankara’yı arayıp çözüyordu" demişti.

'Cihan Ekşioğlu FETÖ borsasının mucitlerden biri'

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "kasası" diye nitelediği Cihan Ekşioğlu'nun FETÖ Borsası'nın mucitlerinden biri olduğunu söylemişti. Peker'in söz konusu iddiaları şu şekildeydi:

Yaşın genç olsa da fetö borsasının ilk kurulmasındaki mucitlerden biri sensin.

fetönün en önemli prenslerinden olan burak başlıları ayarlayıp onunla iş birliğine gittiniz. İlk işiniz Ukrayna’nın Lviv şehrindeki Victoria Gardens alışveriş merkezine çöktünüz. O alışveriş merkezinin gerçek sahibi olan A… hakkında Sabah gazetesinde zekeriya özü yurtdışına kaçıran kişi diye haber yaptırıp adamın Türkiye’ye gelmesine engel oldunuz. Yapılan tahkikatlarda böyle olmadığı anlaşılsa da adam bir daha Türkiye’ye gelmedi. burak başlılar arkadaşı olduğu için Ukrayna’daki alışveriş merkezini onun üzerine yaptı. Siz de 66 milyon dolara satıp parayı bölüştünüz. Bu senin ilk parayı bulduğun fetö borsası işindi. Tabi sonra burak başlıları fetöden kurtarman gerekiyordu. Dosyaya bakan İstanbul adliyesindeki terör savcısı Mesut Erdinç Bayhan ile görüşüp dosyayı kapattınız, sözde itirafçı yaptınız.

Çok sayıda siyasetçi, savcı ve hakim işin içinde

FETÖ Borsası kapsamında AKP'nin çok sayıda il ve ilçe yöneticisi ve milletvekilinin adının geçtiği ifade edilirken, AKP'li Şamil Tayyar da bu konuda yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te çok ciddi FETÖ borsası var. Milyon dolarlar dönüyor. Ben bunu söylüyorum. Evet. İtirafçı adı altında işadamlarını serbest bırakıyorlar. Türkiye'nin birçok yerinde var bu. Ben milletvekiliyim her konuşmam suç duyurusudur. Bununla ilgili daha bugün suç duyurusunda bulundum, HSK teftiş kuruluna. Sadece televizyonda konuşmuyorum. HSK ne yapmış? Bir yerde problem var" demişti.

Arjantin'de tutuklu bulunan Serkan Kurtuluş, kurulan zincirin içinde adliye, emniyet ve siyaset dünyasından pek çok kişinin yer aldığını iddia ederken, bu kapsamda suçlanan kimi savcılar ve polisler ise görevden alınmıştı.