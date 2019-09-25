Fettah Tamince'den 'FETÖ Borsası' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ Borsası'nın bir numaralı ismi olarak tanımladığı Fettah Tamince, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fettah Tamince, kendisinin 'FETÖ borsası'nın bir numaralı ismi olduğunu dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak RS FM'de Atilla Güner'e konuştu.

"Yargıtay’da incelenen Antalya’daki takipsizlik dosyası, kimilerinin FETÖ nefreti yüzünden yargı önüne gelmedi. Alacak verecek meselesini buraya taşıdılar” diyen Tamince, üniversite kuruluşu sırasında toplanan 400 milyon liranın kaybolduğuna ilişkin iddiaları da yalanladı.

Akşam Postası programında Atilla Güner ve Fettah Tamince arasında geçenler şöyle:

Kemal Bey’in son açıklamalarında hep gündemdesiniz.

Tamince: Yargı ve siyasete karşı açıklama yapmam uygun değil. Bir cümle ile şunu diyebilirim: Adalate ihtiyacımız var. Adaletle ilgili devam eden süreçte yorum yapmak benim haddim değil. Bazı kararlar aleyhime olunca farklı, lehime olunca farklı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum. Adalete güveniyorum. Yargıtay’a giden dosyada bir süreç yaşanıyor. Lehte aleyhte sonuçlanabilir, bekleyeceğiz adaleti.

Yargıtay’daki bu dosyada Antalya’daki üniversitenin kuruluşu sırasında 400 milyon liranın kaybolduğu iddia ediliyor. Bu nereden kaynaklanıyor?

Bunların hepsini yargı önünde anlattık. Her türlü belgeyi ortaya koyduk. Eski hakim Osman Bey’in (Kaçmaz) Av. Nizamettin Sağır beyle ilişkisi nereden kaynaklanıyor? Buna bakmak lazım. Avukat beyin bizle ilgisi nedir? Bunlara da bakmak lazım.

Bu konuyu kendilerine de sordum. Osman Kaçmaz Bey, FETÖ ile ilgili kitap yazmak için araştırma yaparken Nizamettin Bey ile temasa geçmiş. Bir alacak dosyası nedeniyle bazı belgelere ulaşan Nizamettin Bey’den bunları almış. Soçi’de bir stad inşaatıyla ilgili borç meselesiymiş.

Tamam işte. FETÖ nefreti değil yani. Başka bir konu yani. Peşine düştükleri başka bir FETÖ meselesi var mı bu kadar yoğun, ona da bakmalı. Biz de bazı konuları yargıya taşıdık.

Siyasilerin gündeminde kalacaksınız bir süre daha sanki?

İlkeleri tartışmak lazım. Bir insanı sembolleştirip toplumun önüne sürekli onu çıkarmanın ve karalamanın bence bir faydası yok. Şu anda aleyhime neticelenmiş bir şey yok. Siyasiler, yanlış buldukları bir meseleyi çözmek için millete giderler, seçilirler ve yaparlar.

FETÖ bağlantılı Antalya uluslararası Üniversitesi kapanmadı, Bilim üniversitesi olarak yeni bir kadroyla yürüyor. Yönetiminde cumhurbaşkanının avukatları da var. Bu isimler yedieminlik mi yapıyor?

Üniversiteyi yaşatmak için 4200 öğrenciye sahip çıkmak için üniversiteyi güçlendirdim. O kişiler yediemin olur mu hiç. Eğitime destek veren herkes gibi onlar da hassasiyet sahibi insanlar.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tamince hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili olarak şunları söylemişti:

“Soruşturma açılırken aranan bazı temel kurallar vardı. Örneğin '17-25 Aralık'tan sonra da FETÖ ile ilişkisi sürüyor olmak, FETÖ liderinin bulunduğu Pensilvanya'ya gitmiş olmak, Bank Asya'ya para yatırmış olmak' gibi... Fettah Tamince'de bu kriterlerin neredeyse tümü vardı. 17-25'ten sonra Pensilvanya'ya gitti. 17-25'ten sonra Zaman gazetesinin hisselerini aldı. Buna dokunulmuyordu. Tam tersine AK Parti'nin protokol listesinde oturuyordu. Ben bunu söyleyip fotoğrafını gösterdiğim zaman önce bir sessizlik oldu…

Şimdi Tamince'yle ilgili bir durum var. Dava açılması suretiyle gerçeklerin ortaya çıkmasını zorunlu kılan bir durum. Ama sorun sadece Fettah Tamince olayı değil. FETÖ borsası dolayısıyla İzmir'de öldürülen bir kişi var. Normalde Adalet Bakanlığı'nın o süreçten itibaren harekete geçmesi gerekiyordu."