'İmamoğlu balıkçı restoranında' denilmişti, aslı ortaya çıktı

AKP'li isimler, dün İstanbul'da karla mücadele çalışmaları sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Sarıyer'deki Balıkçı Kahraman isimli restoranda misafirleriyle yemek yediğini iddia ederek görüntü paylaştı.

Aykırı'da yer alan habere göre, restoran yetkilileri iddiaların doğru olmadığını belirtti. Söz konusu fotoğrafın geçmiş bir zamana ait olduğunu belirten işletme sorumlusu "Çıkan haberler yalan. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün buraya gelmedi. Fotoğraf geçmiş bir zamana ait. Biz, zaten dün kar yağışından dolayı restoranı erken kapattık" ifadelerini kullandı.