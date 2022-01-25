İmamoğlu: Zavallı mesajlara aldırış etmeyin

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son duruma dair açıklamada bulundu.

İmamoğlu, dün gece saatlerinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda mücadelenin büyük bir hızla sürdüğünü ifade ederken, sosyal medyadan gelen bazı tepki mesajlarına ilişkin, "Şu kurumun yetkisinde şu köprü, şu kurumun yetkisinde ara sokak demeden konuşuyorum. Elbette ki zor durumdaki vatandaşlara yardım edeceğiz ancak bir dakika içerisinde kaşının üstünde gözün var anlayışındaki bir takım zavallı mesajlara da çok aldırış etmeyin. Bu akşamı hep beraber atlatacağız" dedi.