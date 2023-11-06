Fidan, Blinken'la görüştü: 'Gazze’den sivillerin çıkarılması konusunda önemli görüşmeler yaptık'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanlığı'nda, baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

İki bakanın saat 10.38'de başlayan baş başa ve heyetler arası görüşmeleri yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Blinken, görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldı.

ABD Dışişleri Bakanı, havaalanında, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'Gazze'den sivillerin çıkarılması konusunda görüştük'

Gazze konusunda çalışmaların devam ettiğini söyleyen Blinken, şunları kaydetti:

“Buradaki derin endişeleri biliyoruz. Gazze’deki korkunç bedeli görüyoruz. Filistinlilerin, masum sivillerin ödediği bedeli görüyoruz. Buradaki endişeyi paylaşıyoruz ve her gün çalışıyoruz bu konuda. İsraillilerle temas halindeyiz. Atabilecekleri adımları konuştuk. Sivil kayıpları azaltmak için atılabilecek adımları ve Gazze’ye daha fazla yardım ulaştırılması için somut adımların önümüzdeki günlerde hayata geçtiğini göreceksiniz. Büyük miktarda yardımın Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaşması için gerekli adımların önümüzdeki günlerde atıldığını göreceksiniz. Gazze’den sivillerin çıkarılması konusunda da önemli adımlar ve önemli görüşmeler yaptık. Görüşmenin de ötesinde farklı bölge ülkelerinin etkilerini kullanarak çatışmanın bölgeye yayılmaması için elimizden geleni yaptık. Bu son derece kritik. Bölge ülkeleri de bunun yaşanmaması için son derece büyük bir çaba gösteriyor.”

Adil ve sürdürülebilir bir barış için şartların oluşturulması için bölge ülkeleriyle çok önemli görüşmeler yapıldığını söyleyen Blinken, “Bu konuda çalışmaya devam ediyoruz. Bu krizi çözmeye çalışırken sonrasını da düşünüyoruz. Daha iyi bir yolun önümüzde olması için gidilecek daha iyi bir yol olması için çabalıyoruz. Tüm bu konularda ilerleme sağladığımızı düşünüyorum. Her gittiğim yerde aynı şeyi duydum. Tüm bu konularda ABD’nin önderliğinin liderliğinin alternatifi bulunmuyor. Ülkeler bize bakıyor. Bir şeyler yapmamızı bekliyor” diye konuştu.

Rehineler konusuna yoğun bir şekilde odaklanıldığını vurgulayan Blinken, “İnsani bir aranın bu konuda da fayda sağlayabileceğini düşünüyoruz. İnsani ara rehineler açısından da fayda sağlayabilir. Sadece Gazze’de değil Batı Şeria’da olanlara da odaklanmış durumdayız” açıklamasında bulundu.

Mahmud Abbas'la görüşmüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye gelmeden önce Ortadoğu turu çerçevesinde önce İsrail'in başkenti Tel Aviv'i ziyaret etmişti.

Blinken ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişleri bakanlarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda görüşmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, daha sonra "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdiği Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.

Batı Şeria'nın ardından Kıbrıs'a giderek Nikos Hristodulidis ile görüşen Blinken, buradan Irak'ın başkenti Bağdat'a gitmiş, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Gazze'deki gelişmeleri ele almıştı.

Blinken'ın, Ankara'nın ardından Tokyo, Seul ve Yeni Delhi'yi ziyaret etmesi bekleniyor.