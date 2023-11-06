İsrail basını insanlıktan çıktı: 'Savaş stresi kilo vermenize yardımcı olabilir'

İsrailli The Jerusalem Post gazetesi, Gazze savaşı sırasında yaşanan korku ve stresin İsrailliler için "kilo vermeye ve sağlıklı kalmaya" yardımcı olabileceğini öne süren bir haber yaptı.

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İsrail'in Gazze'ye dönük şiddeti sürerken, İsrail basını tarafından savaşı güzelleyen haberler yapılıyor.

İsrailli The Jerusalem Post gazetesi, savaşta yaşanan korku ve stresin İsrailliler için "kilo vermeye ve sağlıklı kalmaya" yardımcı olabileceğini savundu.

Gazetenin haberinde, "İsrail'in Hamas savaşı sırasındaki roket ve füze korkuları milyonlarca İsraillide sürekli bir anksiyete ve stres durumu yaratıyor. Ancak siz bu stresi aslında kilo vermek ve sağlıklı kalmak için değerlendirebilirsiniz" denildi.

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