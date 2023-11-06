Gazze'de 31. gün: İsrail ordusu Gazze’yi ikiye ayırdığını öne sürdü

İsrail, Gazze’yi gece boyunca bombaladı. Hastanelerin çevresini yoğun bombardımana tuttu. İsrail, bölgede iletişim ve internet hizmetinin çökmesiyle Şifa Hastanesi’nin çevresi dahil Gazze kentinin farklı bölgelerine bir saatten az sürede 100’den fazla hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu kara harekatıyla bölgeyi ikiye böldüklerini ve Gazze kentini kuşattıklarını öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'ya geldi

Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı ve çok sayıda yetkili karşıladı.

Dışişleri Bakanı Fidan ile mevkidaşı Blinken arasında yarın yapılacak resmi görüşmelerde, Gazze’deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

175 sağlık personeli öldürüldü

İsrail-Hamas savaşının başlamasından bu yana geçen 31 gün içinde Gazze Şeridi'nde toplam 175 sağlık personeli ve 34 sivil savunma çalışanının öldürüldüğü öğrenildi.

36 hastaneden 16'sının ve 72 klinikten 51'inin İsrail bombardımanı ya da tesislerin çalışmasını engelleyecek yakıt ve ilaç eksikliği nedeniyle hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Filistinli direnişçi Ahed Tamimi Batı Şeria'da gözaltına alındı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, 16 yaşındayken İsrail askerine tokat attığı için tutuklanan Ahed Tamimi'yi gözaltına aldı.

Ahid Tamimi'nin annesi Neriman Tamimi, Ramallah'ın Nebi Salih beldesindeki evlerine baskın yapan İsrail güçlerinin kızını götürdüklerini söyledi.