KDHC'den ABD'ye 'zaman doldu' uyarısı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, nükleer müzakerelerle ilgili ABD’ye verilen zamanın dolduğunu belirterek taahhütlere tek taraflı olarak bağlı kalmayacağını duyurdu.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC), nükleer müzakereler konusunda ABD’ye yıl sonuna kadar verdiği sürenin dikkate alınmaması üzerine artık taahhütlere tek taraflı olarak bağlı kalmayacağını duyurdu.

KDHC'nin Birleşmiş Milletler Temsilciliği Müsteşarı Ju Yong-çol, ABD ile müzakereler çerçevesinde, güven tesisi için, geçen 2 yıl boyunca ülkesinin nükleer denemeleri ve kıtalar arası balistik füze denemelerini askıya aldığını söyledi. Ju buna karşılık ABD'nin yarımadada Güney Kore ile onlarca askeri tatbikat yürütmeyi sürdürdüğünü ve KDHC'ye yaptırımlar uyguladığını dile getirdi.

Ju “ABD'nin KDHC'nin kalkınmasını engellemek ve siyasi sistemini boğmak hevesinde bir değişiklik olmadığı açıkça ortada olduğuna göre, taraflardan birinin gereğini yerine getirmekte başarısız olduğu taahhüte tek taraflı bağlanmak için artık bir neden görmüyoruz” dedi.

ABD'nin KDHC'ye yönelik yaptırımları "en vahşi ve en insanlık dışı yaptırımlar" olarak niteleyen Ju, Washington'un yaptırımlarda ısrarını sürdürmesi durumunda ülkesinin "yeni bir yol" arayışına gireceğini ifade etti.

Ju “Eğer ABD, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne yönelik bu düşmanca politikasında ısrar ederse Kore yarımadasında nükleer silahlardan arınma asla gerçekleşmeyecek" dedi.

ABD ve KDHC arasındaki nükleer müzakereler, Şubat 2019'dan bu yana aksayarak devam ediyor.

Son olarak Ekim ayında İsveç'te çalışma düzeyindeki toplantıda bir araya gelen taraflardan KDHC, ABD’nin eski tutumunu devam ettirdiğini dile getirmiş, bu görüşmenin ardından yeni bir görüşme yapılmamıştı.