İngiltere'den İdlib açıklaması: NATO müttefikimiz Türkiye’yi destekliyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İdlib’deki gerginlik üzerine Türkiye’ye destek açıklaması yaparken, Suriye’ye yönelik yeni yaptırımların sinyalini verdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, dün İdlib'deki saldırıya dair yaptığı açıklamada “NATO müttefikimiz Türkiye’nin İdlib’de acil ve kalıcı bir ateşkes müzakere etme çabalarını destekliyoruz” dedi, İngiltere'nin BM Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdığını belirtti.

İngiliz Bakan, saldırıya dair Rusya ve Suriye'yi suçladığı açıklamasında “Bu ayın başlarında açıklanan yeni yaptırımlara dayanarak, bu suçlar durana kadar baskı yapmak için uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışacağız” dedi.

Bugün Raab, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yapmıştı.

İNGİLTERE’NİN İDLİB YATIRIMI

Açıklama İngiltere Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde de yer alırken açıklamanın altında “Arka Plan” başlığı altında İngiltere’nin Suriye’deki cihatçıların kontrolü altındaki bölgelerde çalışan “insani yardım” kuruluşlarına desteği bir kere daha vurgulandı. Açıklamanın arka plan bilgisinde söz konusu kuruluşlara 118 milyon pound mali kaynak sağlandığı ayrıca belirtildi.