Bir İngiliz casusunun portresi: İstanbul'da ölü olarak bulunan Le Mesurier kimdi?

Dün İstanbul'da ölü olarak bulunan Beyaz Miğferler'in kurucusu Le Mesurier'ün 'Suriye'de sivillerin korunması yönünde hizmette bulunan bir isim olduğuna' ilişkin 'haberler' dolaşıma sokulmaya başlanırken, gerçek oldukça farklı. Suriye'ye yönelik saldırıları meşrulaştırma ve müdahalenin boyutunu artırmak adına birçok sahte videoyu dolaşıma sokan El Kaide bağlantılı Beyaz Miğferler'in kurucusu olan Mesurier, Suriye halkı tarafından oldukça iyi biliniyor.

Dün İstanbul'da ölü bulunan Beyaz Miğferler'in kurucusu Le Mesurier, İngiliz ordusunun eski bir askeri istihbarat görevlisiydi.

2014 yılında, "çatışma ve doğal afet bölgelerinde acil yardım müdahalesi" kılıfıyla Mayday Rescue Vakfı'nı kuran Mesurier, bu vakıfla Suriye'yi hedef alan birçok yalan içeriği servis etmesiyle tanınıyor.

Suriye'deki emperyalist saldırıları çarpıtmada kilit rol oynayan "Beyaz Miğferler"in kurucusu olan Mesurier, özellikle "kimyasal silah kullanıldı" yalanlarıyla gündem olmuştu.

Yaydıkları kurgu videolarla Suriye'ye askeri müdahale talebini meşrulaştırmaya çalışan "Beyaz Miğferler"in şu ana kadar birçok yalanı ortaya çıkmıştı.

Suriye'deki yalanları planlamak için 2015 yılında İstanbul'da bir de ofis kuran Le Mesurier'ün vakfına destek veren kurumlar arasında ABD ilk sırada yer alıyor.

Ancak vakfa destek veren tek ülke ABD değil. BBC'de yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler, Danimarka, Almanya, Hollanda, İngiltere, Kanada, Katar Kalkınma Fonu da Mesurier'ün vakfına para akıtan diğer aktörler.

Suriye'ye yönelik emperyalist saldırganlığı "kolaylaştırma" adına imza attıkları işler nedeniyle İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından 2016 yılında, Le Mesurier'e şövalyelik unvanı verdi.

Üstelik bu ünvanın gerekçesi olarak "Suriye'deki sivil savunma ve sivillerin korunmasıyla ilgili yaptığı hizmetler" öne sürüldü.

Oysa Mesurier'ün vakfının Suriyeliler için ne anlama geldiği oldukça açık:

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Le Mesurier'nin eski bir MI6 ajanı olduğunu, yıllarca Balkanlar ve Orta Doğu'da görev yaptığını açıklamıştı.

Zaharova, Le Mesurier'nin Kosova'da görev yaptığı dönemde "terör örgütleriyle" bağlantısının olduğunu da açıklamıştı.