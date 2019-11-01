Rusya: Beyaz Miğferler yeni bir provokasyon hazırlığında

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova, ABD’nin milyonlarca dolar yardımda bulunacağını duyurduğu Beyaz Miğferler’in Suriye’de yeni bir kimyasal saldırı oyunu sahneye koymaya hazırlandığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye’deki Beyaz Miğferler grubunun “teröristlerle kimyasal silah kullanacakları yeni provokasyon amaçlı saldırılar hazırlamakta oldukları” açıklamasını yaptı.

Bakanlık sözcüsü Mariya Zaharova, kendilerini yardım kuruluşu olarak tanımlayan, ancak Suriye’deki cihatçılarla işbirlikleri birçok defa belgelenmiş olan Beyaz Miğferler'in, sahneye yeni bir kimyasal saldırı oyunu koymaya hazırlandıkları uyarısında bulundu.

Sputnik’in haberine göre Zaharova haftalık basın toplantısında, “Suriye hükümetinin Birleşmiş Milletler'e düzenli olarak ilettiği bilgilere göre Beyaz Miğferler, Suriye'de teröristler ile birlikte yeni kimyasal provokasyonlar hazırlamaktala. Amaçlarıysa açık: bu ülkedeki barış sürecini sabote etmek istiyorlar" dedi.

Zaharova ayrıca, ABD'nin Beyaz Miğferler'e 4,5 milyon dolar yardımda bulunacağına ilişkin haberlerin de kendilerinde “hayal kırıklığına” neden olduğunu söyledi.