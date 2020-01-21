Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame

Eski savcı Zekeriya Öz hakkında bir tutuklu sanıktan Ergenekon Davası’nda yargılanan sanıklar aleyhinde beyanda bulunmasını istemesiyle ilgili 17 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Eski savcı Zekeriya Öz hakkında 2008 yılında tutuklu olarak yargılanan Taner Büber’den Ergenekon Davası kapsamında yargılanan Veli Küçük ve Sami Hoştan aleyhinde beyanda bulunmasını istediği gerekçesiyle yeni bir iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 21 sayfalık iddianamede, Zekeriya Öz’ün İstanbul eski Cumhuriyet Savcısı olduğu ve Bolu Cumhuriyet Savcısı iken görevden alındığı belirtildi.

İddianamede, müşteki Taner Büber’in 2008 yılında tutuklu olarak yargılandığı ve Büber’in İstanbul Beşiktaş Adliyesi’ne getirildiği sırada jandarma görevlileri tarafından Zekeriya Öz’ün odasına getirildiği belirtildi.

DHA’nın haberine göre iddianamede Zekeriya Öz’ün Büber’e “Dosyanı biliyoruz, tahliye olabilmen için uygun bir dosya. Sen bize yardımcı ol, biz de tahliyen için yardımcı olalım” diyerek Ergenekon Davası kapsamında yargılanan emekli Tuğgeneral Veli Küçük ve iş adamı Sami Hoştan aleyhinde beyanda bulunmasını, ayrıca Tarık Ümit isimli şahsın bu kişilerce öldürülmüş olduğunu beyan etmesini istediği belirtildi.

‘SEN BU KAFAYLA ÇOK KALIRSIN CEZAEVİNDE’

İddianamede Zekeriya Öz’ün Taner Büber’e dönemin İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek’in aleyhinde de ne biliyorsa anlatmasını istediği aktarıldı.

Büber’in teklifi reddetmesi üzerine de Zekeriya Öz’ün “Sen bu kafayla daha çok kalırsın cezaevinde” şeklinde sözler söylediği belirtilen iddianamede, Öz’ün “FETÖ’nün amaç ve gayesi doğrultusunda planlı ve sistematik bir şekilde yürütülen organizasyonun parçası olarak hareket etmek suretiyle mesleğin şeref ve onurunu bozan eylemde bulunduğunun anlaşıldığı” kaydedildi.

İddianamede Zekeriya Öz’ün “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” ve “Görevi Kötüye Kullanma” suçlarından 8 yıldan 17 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.