TKP: Çözüm ülkenin tüm olanaklarının emekçi halkın çıkarına kullanılması, bir avuç patron için değil

TKP’nin Sesi’nde bugün, 'yerli araç' tanıtımı öncesi AKP’nin yerli ve yabancı büyük sermayeye peşkeş çektiği maden yatakları, limanlar, elektrik santralleri ve kamuya ait yüzlerce tesis gündeme getiriliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobile dair paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Tıpkı Kanal İstanbul, İstanbul Havaalanı, insansız hava savunma araçlarında olduğu gibi söz konusu olan projelerin ülkeye ne kattığı, emekçi halka nasıl bir yarar sağladığı değil.

TKP’nin Sesi’nde bugün, 17 yıllık iktidarı boyunca sanayinin milli gelir içindeki payını azaltıp memleketi daha da dışa bağımlı hale getiren AKP’nin yerli ve yabancı büyük sermayeye peşkeş çektiği maden yatakları, limanlar, elektrik santralleri ve kamuya ait yüzlerce tesis gündeme getiriliyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/0J8vfZwPJddBpCrckRNQMg

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-25-aralik-2019-carsamba

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr