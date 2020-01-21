TKP: Bu yüzsüzlüğü tarihten biliyoruz ve onu tarihin çöplüğüne göndereceğiz

TKP’nin Sesi’nde bugün, Davos'taki patron buluşması masaya yatırılıyor.

Farklı ülkelerin patronları bugün Davos’ta bir araya geliyor.

Petrol yataklarının geleceğinden Çin’in dünya ticaretindeki yerine, oradan göçmen işçi sorununa pek çok can alıcı konuda fikir beyan edecek patronlar birkaç gün içinde.

TKP’nin Sesi’nde bugün, dünyadaki 2153 kişinin sahip olduğu servetin 4,6 milyar kişinin toplam servetinden fazla olduğunu açık açık dile getirebilen patronların, bunu hangi pervasızlıkla yaptıkları gözler önüne seriliyor.

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