'Ötegezegenler' için fırlatıldı

Güneş sistemi dışındaki gezegen ve yıldızlar hakkında bilgi toplaması planlanan Cheops uydusu, Fransız Guayanası'ndaki Kourou Uzay Üssü'den bir Soyuz roketi aracılığıyla fırlatılarak Dünya yörüngesine oturtuldu.

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA), güneş sistemi dışındaki gezegenleri araştırmak üzere başlattığı "Cheops" misyonunun ilk aşaması tamamlandı.

Bu araştırma için geliştirilen ve üzerinde Cheops adı verilen teleskobu taşıyan uydu, bir Rus Soyuz roketi ile Güney Amerika’daki Fransız Guayanası’nda bulunan Kourou Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Uydunun dünyadan 710 kilometre uzaktaki yörüngesine yerleştiği bildiriliyor.

"Ötegezegen" adı verilen güneş sistemi dışındaki gezegenleri araştıracak olan Cheops’un öncelikli görevi, daha önce Kepler uydusunun yaptığı gibi, yeni yıldızlar ve gezegenler keşfetmek olmayacak. Cheops misyonu daha çok Kepler misyonunun devamı olarak düşünülüyor. Bilim insanları bu yeni misyonda, daha önce keşfedilen yıldızların ve gezegenlerin yapısı hakkında detaylı bilgiye ulaşmaya çalışacak.

ÖTEGEZEGENLERİN YAPISI

Özellikle ötegezegenlerin maddesel yoğunluğunu tespit etmek, herhangi bir gezegenin gazlardan mı, katı maddelerden mi meydana geldiğini ve üzerinde okyanuslar olup olmadığını bilmek, bilim dünyası açısından büyük önem taşıyor.

Cheops uydusunun aslında Salı günü fırlatılması planlanmış, ancak fırlatmaya 90 dakika kala süreç durdurularak bugüne ertelenmişti.

Cheops (Characterising Exoplanet Satellite) projesi ESA ile İsviçre Bern Üniversitesi tarafından yönetilen bir konsorsiyumun ortalığında gerçekleştiriliyor.

İsviçreli bilim insanları Didier Queloz ve Michel Mayor insanlık adına ilk ötegezegeni 1995 yılında keşfetmiş ve bunun için 2019 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüşlerdi.

PARİS GÖZLEMEVİ: 4 BİNİ AŞTI

Son 25 yılda dünyadaki ve uzaydaki teleskopların çalışmaları sayesinde Güneş Sistemi dışında keşfedilen gezegenlerin sayısında büyük artış yaşandı.

Paris Gözlemevi tarafından tutulan "Güneş Sistemi dışındaki gezegenler ansiklopedisine" göre bu gezegenlerin sayısı 4 bini aştı.

Gözlemevinden Dr Françoise Roques BBC'ye yaptığı açıklamada "İyi haber şu; artık yıldızlı gökyüzünden gezegenli gökyüzüne geçmiş bulunuyoruz. Yıldızdan daha çok gezegen var. Ayrıca gezegen sistemleri yapısal olarak çok çeşitlilik gösteriyor. Sıfır, bir, iki yıldızın hatta başka gezegenlerin yörüngesinde olan gezegenler var" demişti.