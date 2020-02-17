Moskova'daki İdlib zirvesi yarın devam edecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İdlib'deki durumun ele alınması üzerine Rus heyetiyle Moskova'da yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Heyetler yarın da bir araya gelecek.

Türk ve Rus heyetlerinin Suriye'nin İdlib kentindeki gelişmeleri ele aldıkları görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine yarın da iki ülke heyetinin bir araya gelmesine karar verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki (karma) heyetimiz bugün Moskova'da mevkidaşlarıyla biraraya geldi. İdlib'deki son durum ele alındı. Heyetimiz, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurguladı. İdlip'te Soçi kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin önlenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edildi. Görüşmelere yarın sabah kaldığı yerden devam edilecek."

Görüşmelere, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rusya Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin katılıyor.