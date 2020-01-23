Metal işçilerine açlık sınırında maaş öneren patronlar kâr rekorları kırdı: İşte veriler...

Örgütlü olduğu metal fabrikalarında grev kararı alan Birleşik Metal-İş Sendikası, 'Metal İşçisinin Gerçeği 2020' başlıklı bir rapor yayımlandı. Rapora göre, kriz bahanesiyle açlık sınırında maaş teklif eden patronlar, kriz koşullarında da kâr rekorları kırdı. İşçilerin greve gideceği fabrikaların dönem kârları milyar liraları bulurken, bu pay işçilere dağıltıldığında en düşük pay 100 bin liraya yaklaşıyor.

Patronlar krizi bahane ederek metal işçilerine açlık sınırında maaşlar teklif ederken, kendileri kâr rekoru kırmaya devam ediyor.

Örgütlü olduğu metal fabrikalarında grev kararı alan Birleşik Metal-İş Sendikası, 'Metal İşçisinin Gerçeği 2020' başlıklı bir rapor yayımlarken, söz konusu raporda oldukça dikkat çekici veriler yer aldı.

İşçilere oldukça düşük zamlar teklif eden firmalara ilişkin raporda yer alan bazı kâr bilgileri şu şekilde:

ARÇELİK’de dönem karı 1 milyar 446 milyon iken, ücretli çalışan başına düşen kar oranı 68 bin 441 TL; TOFAŞ’ta dönem karı 855 milyon iken, ücretli çalışan başına düşen kar 96 bin 970 TL; FORD OTOMOTİV SANAYİ için dönem karı 1 milyar 215 milyon iken, ücretli çalışan başına düşen kar 110 bin 787 TL’dir.

Kâr rekoru kıran patronlar ve metal işçilerine ilişkin raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

-EN BÜYÜK 10 ŞİRKETTEN 9'U METAL SEKTÖRÜNDE

Ekonominin üçte birini metal sektörü oluştururken, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 500 büyük sanayi kuruluşu içerisinde en büyük ilk 10 şirketten 9’u metal sektöründe faaliyet göstermektedir. 500 şirketten 194’ü (% 38,8’i) metal sektöründe faaliyet gösteren şirketlerden oluşmaktadır.

130 BİN İŞÇİYİ İLGİLENDİREN SÖZLEŞME SÜRECİ

MESS ile sürdürülmekte olan grup toplu sözleşmesi 186 işyeri/işletmeden yaklaşık 130 bin işçiyi doğrudan ilgilendirmektedir. Bu sözleşme sadece 130 bin metal işçisini ve onların ailelerini değil, başta sendikalı işçiler olmak üzere işçi sınıfının diğer kesimlerini de etkileme gücüne sahiptir.

Metal grup sözleşmeleri; sözleşme kapsamında işçinin çokluğu, örgütlülük düzeyi ve niteliği, MESS’in işveren örgütleri içindeki farklı durumu ve sektörün ekonomi içindeki büyüklüğü nedeniyle hep önemli olmuştur. 2015 yılı yaz aylarında yaşanan “Metal Fırtına” güncel bir mücadele dönemine işaret ederken, “DGM’yi ezdik sıra MESS’de” şiarı da metal işçilerinin tarihsel mücadelesine işaret etmektedir.

Sendikamızla MESS arasında sürmekte olan grup toplu iş sözleşmesi kapsamında 31 işyeri/işletme bünyesindeki 41 fabrikadan 10 bin işçi bulunmaktadır.

TALEBİMİZ BİN 150 LİRA ZAM

Sendikamızın ücret zammı talebi ise ortalama ücrette seyyanen ikramiye dahil net 1.150,00 TL’dir. Buna göre ilk 6 aylık dönem için ücret zammı teklifimizin karşılığı ortalama ücret bazında yüzde 34’dür.

PATRONLAR KÂR REKORU KIRIYOR

Sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerinden bazıları aşağıdaki tabloda görülmektedir. Bunlardan Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.’nin elde ettiği karın ücretle çalışanların her birine isabet eden tutarı 96 bin 906 TL’dir. Çukurova İnşaat Makinaları San. Ve Tic. A.Ş. için 94 bin 154 TL, Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. için ise 176 bin 110 TL’dir.

MESS Grup TİS kapsamında yer alan kimi önemli firmalar için tablo farklı değildir. ARÇELİK’de dönem karı 1 milyar 446 milyon iken, ücretli çalışan başına düşen kar oranı 68 bin 441 TL; TOFAŞ’ta dönem karı 855 milyon iken, ücretli çalışan başına düşen kar 96 bin 970 TL; FORD OTOMOTİV SANAYİ için dönem karı 1 milyar 215 milyon iken, ücretli çalışan başına düşen kar 110 bin 787 TL’dir.

EMEKÇİLERİN PAYI AZALIYOR

İSO Birinci ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu verilerine göre özel kuruluşlarda emeğin üretilen katma değerden aldığı pay gerilemektedir. İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu için bu düşüş radikal bir biçimde yaşanmıştır. 2010 yılında emeğin katma değerden aldığı pay yüzde 61,6 iken, 2012 yılında bu oran yüzde 63,2’ye yükselmiştir. Bu değer 2015 yılında yüzde 55,7’ye gerilemiş, 2016 yılında yüzde 59’a yükseldikten sonra 2017 yılında sert bir biçimde yüzde 50,1’e 2018 yılında yüzde 44,6’ya düşmüştür.