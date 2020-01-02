VİDEO | Metal işçileri eylemde

Metal işçileri toplu sözleşme sürecindeki patron dayatmasına karşı bugün birçok fabrikada eylem gerçekleştirdi.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş üyesi metal işçileri toplu sözleşme sürecindeki patron dayatmasına karşı bugün birçok fabrikada eylem gerçekleştirdi.

MESS ile Birleşik Metal-İş (BMİS) arasında 41 fabrikada binlerce işçiyi kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 4 Aralık’ta yapılan toplantıda uyuşmazlıkla sonuçlanması ve sürecin arabulucu aşamasına girmesinin ardından işçiler eylemlere başlamıştı.

Bugünkü eylemlerden görüntüler şöyle:

#Geçinemiyoruz diyen #Metal işçileri yeni yılın ilk mesai gününde yine yeniden eylemlere başladı.

Mersin ÇİMSATAŞ işçileri #MESS Dayatmalarına karşı yürüyor#PatronlarınKölesiOlmayacağız pic.twitter.com/FW3gPuVlxO — BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) January 2, 2020