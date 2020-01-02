VİDEO | Metal işçileri eylemde

Metal işçileri toplu sözleşme sürecindeki patron dayatmasına karşı bugün birçok fabrikada eylem gerçekleştirdi.
soL - Haber Merkezi
Perşembe, 02 Ocak 2020 15:13

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş üyesi metal işçileri toplu sözleşme sürecindeki patron dayatmasına karşı bugün birçok fabrikada eylem gerçekleştirdi.

MESS ile Birleşik Metal-İş (BMİS) arasında 41 fabrikada binlerce işçiyi kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 4 Aralık’ta yapılan toplantıda uyuşmazlıkla sonuçlanması ve sürecin arabulucu aşamasına girmesinin ardından işçiler eylemlere başlamıştı.

Bugünkü eylemlerden görüntüler şöyle: