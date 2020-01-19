Metal işçileri uyardı: Beklentilerimiz karşılanmazsa 5 Şubat’ta greve gidiyoruz

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'nın Gebze’de düzenleyeceği miting için yüzlerce işçi biraraya geldi. İşçiler beklentileri karşılanmazsa 5 Şubat’ta greve gideceklerini açıkladı.

Metal işçileri, patron sendikası MESS’i son kez uyarmak üzere Gebze ve Bursa’da iki ayrı miting düzenliyor.

di.

İşçiler adına söz alan sendika başkanı Adnan Serdaroğlu, "Beklentilerimiz karşılanmazsa 5 Şubat’ta greve gidiyoruz" diyerek, grev tarihini duyurdu.

Eylemde işçiler, "Grev hakkınız engellenemez", "Metal işçisi grev istiyor", "Çarklar duracak elimizde, MESS dize gelecek önümüzde" sloganları attı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) korteji de büyük bir coşkuyla alana giriş yaptı.

TKP'liler, "Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar her şey emeğin olacak", "Patronların ensesindeyiz" sloganlarıyla yürüdü.









Yapıcılar Orkestrası da kürsüde sahne aldı.



