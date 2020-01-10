MESS grup toplu sözleşmesinde adım adım greve doğru gidilirken, patronların sendikası bugün verdiği yeni teklifle yüzde 6,05 olan ücret zammını yüzde 8'e çıkardı. 130 bin metal emekçisini kapsayan sözleşmenin son haline tepki gösteren metal işçileri, 'MESS metal işçileriyle alay ediyor. Patronlar metal işçilerini kavgaya davet ediyor, davetleri kabulümüzdür' dedi.

130 bin metal emekçisini kapsayan 2019 Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine adım adım greve gidiliyor.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) bugün verdiği yeni teklifle yüzde 6,05 olan ücret zammı teklifini revize etti.

MESS, ücret teklifi olarak birinci 6 aylık dönem için yüzde 6,05 oranında (1 Eylül 2019 öncesindeki 6 aylık dönemde gerçekleşen resmi enflasyon oranı) ücret zammı önerdi. Birleşik Metal İş’inse ilk 6 aylık dönem için ücret zammı talebi ortalama ücret bazında yüzde 34 oldu.

MESS, sosyal haklarda da yüzde 15,01 oranında (1 Eylül 2019 öncesindeki 1 yıllık dönemde gerçekleşen resmi enflasyon oranı) artış teklif etti. Birleşik Metal-İş’in sosyal haklara ilişkin teklifi ise ortalamada yüzde 55 oldu.

MESS, sosyal haklarla ilgili herhangi bir ilave teklifi kabul etmeyeceğini belirtti ve ayrıca Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının kaldırılmasını önerdi.

Tıkanan görüşmeler sonrasında, MESS yeni teklifini metal işçileriyle alay edercesine yüzde 8 olarak açıkladı. Greve hazırlanan metal işçileri ''Patronlar metal işçilerini kavgaya davet ediyor, davetleri kabulümüzdür" dedi:

Metal İşçisi #patronlarınensesinde

MESS METAL İŞÇİLERİYLE ALAY EDİYOR

PATRONLARIN YENİ TEKLİFİ %8!

PATRONLAR METAL İŞÇİLERİNİ KAVGAYA DAVET EDİYOR, DAVETLERİ KABULÜMÜZDÜR.

MESS'ten yapılan açıklamada şöyle denildi: