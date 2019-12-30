Metal işçilerinden MESS önünde eylem

Birleşik Metal İşçileri Sendikası üyesi işçiler, patron sendikası MESS önünde 'Geçinemiyoruz' eylemi gerçekleştirdi.

130 bin metal işçisini ilgilendiren metal grup toplu iş sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine metal işçileri yeni yılı eylemle karşılıyor.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası üyesi işçiler bugün patron sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) önünde metal işçilerinin yılbaşı "kutlaması" için bir araya geldi.

Toplu sözleşme görüşmelerindeki uzlaşmaz ve saldırgan tavrına karşılık MESS Genel Merkezi önünde toplanan işçiler burada "Geçinemiyoruz" başlıklı bir eylem gerçekleştirdi.