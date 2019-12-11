Metal işçisi güne eylemlerle başladı

Metal işkolunda 130 bin işçiyi kapsayan MESS grup toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine metal işçileri eyleme çıktı.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş’le Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

MESS, ücret teklifi olarak birinci 6 aylık dönem için yüzde 6,05 oranında (1 Eylül 2019 öncesindeki 6 aylık dönemde gerçekleşen resmi enflasyon oranı) ücret zammı önerdi. Birleşik Metal İş’inse ilk 6 aylık dönem için ücret zammı talebi ortalama ücret bazında yüzde 34 oldu.

MESS, sosyal haklarda da yüzde 15,01 oranında (1 Eylül 2019 öncesindeki 1 yıllık dönemde gerçekleşen resmi enflasyon oranı) artış teklif etti. Birleşik Metal-İş’in sosyal haklara ilişkin teklifi ise ortalamada yüzde 55 oldu.

MESS, sosyal haklarla ilgili herhangi bir ilave teklifi kabul etmeyeceğini belirtti ve ayrıca Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının kaldırılmasını önerdi.

METAL İŞÇİSİ EYLEMLERE BAŞLADI

DİSK Birleşik Metal-İş üyesi metal işçileri bu sabah güne eylemle başladı. Birleşik Metal-İş'in yetkili olduğu fabrikalarda işçiler, servislerden erken inerek yaptıkları yürüyüşlerde kazanılmış hakların geriye götürülmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

MESS’in hakları geriye götüren ve esneklik içeren karşı teklif verdiği maddeler arasında ikramiyelerin fiili çalışmaya bağlı olarak ve aylık yerine yıl sonunda ödenmesi, telafi çalışması yapılması, hafta tatilinde yapılan fazla mesai ödemelerinde yüzde 100’den daha yüksek oranda ödeme yapan işyerlerinde 1 Eylül 2019’dan sonra işe girenlere yüzde 100 ödenmesi, rapor alımlarında kaç günlük rapor alınırsa alınsın, SGK tarafından ödenmeyen ilk 2 günün hiçbir biçimde işveren tarafından da ödenmemesi ve hafif işlerde çalışabilir raporu alan işçilerin teklif edilen uygun işi kabul etmemesi durumunda almakta olduğu ihbar tazminatının ödenmemesi bulunuyordu.

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