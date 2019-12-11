Metal işçisi güne eylemlerle başladı

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş’le Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.
MESS, ücret teklifi olarak birinci 6 aylık dönem için yüzde 6,05 oranında (1 Eylül 2019 öncesindeki 6 aylık dönemde gerçekleşen resmi enflasyon oranı) ücret zammı önerdi. Birleşik Metal İş’inse ilk 6 aylık dönem için ücret zammı talebi ortalama ücret bazında yüzde 34 oldu.
MESS, sosyal haklarda da yüzde 15,01 oranında (1 Eylül 2019 öncesindeki 1 yıllık dönemde gerçekleşen resmi enflasyon oranı) artış teklif etti. Birleşik Metal-İş’in sosyal haklara ilişkin teklifi ise ortalamada yüzde 55 oldu.
MESS, sosyal haklarla ilgili herhangi bir ilave teklifi kabul etmeyeceğini belirtti ve ayrıca Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının kaldırılmasını önerdi.
METAL İŞÇİSİ EYLEMLERE BAŞLADI
DİSK Birleşik Metal-İş üyesi metal işçileri bu sabah güne eylemle başladı. Birleşik Metal-İş'in yetkili olduğu fabrikalarda işçiler, servislerden erken inerek yaptıkları yürüyüşlerde kazanılmış hakların geriye götürülmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.
MESS’in hakları geriye götüren ve esneklik içeren karşı teklif verdiği maddeler arasında ikramiyelerin fiili çalışmaya bağlı olarak ve aylık yerine yıl sonunda ödenmesi, telafi çalışması yapılması, hafta tatilinde yapılan fazla mesai ödemelerinde yüzde 100’den daha yüksek oranda ödeme yapan işyerlerinde 1 Eylül 2019’dan sonra işe girenlere yüzde 100 ödenmesi, rapor alımlarında kaç günlük rapor alınırsa alınsın, SGK tarafından ödenmeyen ilk 2 günün hiçbir biçimde işveren tarafından da ödenmemesi ve hafif işlerde çalışabilir raporu alan işçilerin teklif edilen uygun işi kabul etmemesi durumunda almakta olduğu ihbar tazminatının ödenmemesi bulunuyordu.
'SABAHIN BİR SAHİBİ VAR'
Bu gün günlerden #EYLEM!#MESS, metal işçilerine açlık ve sefaleti reva görüyor.
Kocaeli STOW DEPO işçilerin #MESS dayatmalarına karşı yürüdü#MESS #MESS şaşırma sabrımızı taşırma! pic.twitter.com/JP0xQISeRp
— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) December 11, 2019
Bu gün günlerden eylem!
Bursa Mudanya'dan
Prysmian İşçilerinin #MESS protesto eyleminden... #MESS #MESS şaşırma sabrımızı taşırma! pic.twitter.com/Ckt0Sy8Wfk
— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) December 11, 2019
Bu gün günlerden #Eylem#MESS, işçilerin kazanılmış haklarına göz dikmiş durumda.
Eskişehir RENTA (pişirici) işçileri #MESS protesto eyleminden... pic.twitter.com/bDvx3kHSM4
— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) December 11, 2019
Bugün günlerden #Eylem#MESS dayatmalarına karşı #metal işçileri yürüyor...
Gebze Makina Takım işçileri#Direne Direne KAZANACAĞIZ! pic.twitter.com/v713R2wbdO
— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) December 11, 2019
Bugün günlerden #EYLEM#İş, Ekmek Yoksa #BARIŞ da yok!
Bilecik DEMİSAŞ işçileri#MESS Dayatmalarına karşı yürüyor pic.twitter.com/vvFudBiBUv
— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) December 11, 2019
Bu gün günlerden #Eylem
Sabahın bir sahibi var...
Bilecik Accuride Wheels işçileri #MESS uyarı eylemi.... pic.twitter.com/jAhjUyk2zV
— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) December 11, 2019
Bugün günlerden #Eylem#Metal İşçileri #Açlık ve #Sefalet ücretlerini asla kabul etmeyeceklerdir. #İnsanca yaşayacak bir #ücret ve çalışma koşulları #Metal işçilerinin hakkıdır.
Ankara BASÖZ Enerji işçileri #MESS #MESS şaşırma sabrımızı taşırma! pic.twitter.com/cpf8MrPEoA
— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) December 11, 2019
Bugün günlerden #Eylem#Metal İşçileri #Açlık ve #Sefalet ücretlerini asla kabul etmeyeceklerdir. #İnsanca yaşayacak bir #ücret ve çalışma koşulları #Metal işçilerinin hakkıdır.
Ankara BASÖZ Enerji işçileri #MESS #MESS şaşırma sabrımızı taşırma! pic.twitter.com/cpf8MrPEoA
— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) December 11, 2019
Bugün günlerden #Eylem#MESS, işçilerin kazanılmış haklarına göz dikmiş durumda.
Gebze BOSAL işçileri#Direne Direne KAZANACAĞIZ!#İş, Ekmek Yoksa #BARIŞ da yok! pic.twitter.com/28RtdKpNvr
— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) December 11, 2019
Bugün günlerden #Eylem
GEBZE SARKUYSAN işçileri#MESS Dayatmalarına Karşı #Direne Direne KAZANACAĞIZ!#Kazanılmış Haklarımızın Geriye Götürülmesine İZİN VERMEYECEĞİZ! pic.twitter.com/EPmf1oZrNX
— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) December 11, 2019