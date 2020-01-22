Merve Kotan için adalet: 'Bu dava sadece bizim davamız değil'

Aydın’da ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından katledilen 19 yaşındaki Merve Kotan’ın ablası Esra Kotan katilin indirimden faydalanmak için diğer kadın katillerine benzer bahanelere başvurduğunu belirtti. Esra Kotan yarın yapılacak duruşmaya çağrıda bulunurken ‘Bu sadece bizim davamız değil. Birlikte mücadele etmeliyiz’ dedi.

Aydın'da 15 Ağustos 2019'da Muhammet Gürsoy, kendisinden ayrılmak isteyen 19 yaşındaki Merve Kotan’ı ve o sırada yanlarında olan arkadaşı Ekim T.’yi pompalı tüfekle katletti.

Gürsoy’un ikişer kez ağırlaştırılmış müebbetle tutuklu olarak yargılandığı davanın ikinci duruşması yarın saat 14.00’te Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Kadın Meclisleri, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi’nin de katılacağı duruşma öncesinde saat 13.30’da adliye önünde bir basın açıklaması yapılacak.

Merve Kotan'ın ablası Esra Kotan soL'a yaptığı açıklamada Gürsoy'un ceza indiriminden yararlanmak için diğer kadın cinayetleri davalarında görüldüğü gibi çeşitli yalan savunmalara başvurduğunu söyledi.

Esra Kotan “İddianamede 2 kere ağırlaştırılmış müebbet istendi. Çünkü katil sadece Merve’yi değil, kendi arkadaşı olan Ekim’i de katletti” dedi.

'KADIN CİNAYETLERİNİN DURUŞMALARI ÇOK BENZER'

Cinayetin önceden planlandığının ortaya çıkmasına rağmen katilin ceza indiriminden yararlanmak için “Beni aldattı, bana şöyle söyledi, beni tahrik etti, çok alkollüydüm” gibi yalan savunmalar yaptığını dile getiren Kotan bunun bütün katillerin savunmalarında görüldüğünü vurguladı. Kotan “Bunlar katillerin indirim almak için uydurdukları bahaneler. Biz diğer kadın cinayetlerini de takip ediyoruz, duruşmalarına katılıyoruz. Hepsi çok benzer” dedi.

'ÖDÜL GİBİ CEZA ALMASIN DİYE MÜCADELE EDİYORUZ'

Abla Esra Kotan “Katilin olay nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin indirim almak için söylediği yalanlarla, bahanelerle ödül gibi ceza almasını istemiyorum. Çünkü bu sadece bizim için, ailesi için değil Türkiye’deki kimse için kabul edilebilir değil. Sokakta bir katilin dolaşması... Eğer böyle bir karar çıkarsa bu toplum vicdanını da yaralayacak bir karar olur” dedi.

DESTEK ÇAĞRISI

Katilin ceza indiriminden faydalanmaması için mücadele ettiklerini belirten Kotan “Böyle bir acı yaşarken, ailesi olarak bizler mücadele ediyorken, kamuoyundan da destek bekliyoruz. Bu sadece bizim davamız değil, sokaka yürürken de hiçbir güvencemiz yok ve başımıza bir şey gelebilir. Bunun önüne geçmek için birlikte hareket etmeliyiz. Birlikte mücadele etmeliyiz. O zaman kadın cinayetlerinin durdurulacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Esra Kotan 29 Ağustos 2019 tarihinde Twitter’daki merveicinadalet hesabından kardeşinin öldürülüşünü şöyle anlatmıştı:

“Kardeşim, Merve Kotan, henüz 19 yaşında hayatının baharında 4 evlattan en küçük kız çocuğuydu. Emine Bulut'tan yalnızca 3 gün önce sevgili dediği bir cani tarafından katledildi.

Merve hayatı boyunca hayvanları, doğayı ve tehlikede olduğunu ya da haksızlık yapıldığını düşündüğü her insanı korumak için çabalardı. Muhammet Gürsoy tarafından kardeşime, ne ailesinde ne de çevresinde daha önce hiç yaşamadığı psikolojik ve fiziksel şiddet uygulandı.

Bu cani, aile üyelerimiz üzerinden kardeşimi birçok kez tehdit ederek korkuttu. Kardeşim ayrılmak istediği zaman ise katil, kendi doğum gününü öne sürerek kardeşim Merve'yi ve kendisiyle Merve'yi barıştırmak için kendi arkadaşı olan Ekim T.'yi çağırdı.

Görüşmelerinin ilerleyen saatlerine ise daha önce planladığı cinayet için temin ettiği pompalı tüfeği arabadan alarak kardeşim Merve'mi ve Ekim'i vurarak öldürdü…

Bu yüreğimizi kanatan olay 'ses ve görüntüleri yetkisiz kaydeden' birileri olmadığı için akıp giden bir haber olmaktan öteye geçemedi. Kaydeden olmadı belki ama 'yapma lütfen, yapma' kardeşimin son sözleriydi.

Parkın bekçisi, üzerine silah doğrultulan kardeşimin çaresizce iki elini yana açmasını hayatı boyunca unutamayacak. Ben de unutmayacağım, hiç kimse unutmasın!

Ailemizin yaşadıkları üstüne birçok haber sitesinin uydurma haberleriyle acımız katlandı ve sinirlerimiz gerildi. Halbuki haber sitelerinin iddia ettiği gibi bu bir namus cinayeti değil. Hiçbir cinayete hiçbir gerekçe kabul edilemez.

Hayatının baharında öldürülen kardeşim, hepimizin kardeşi ve bu caniler hepimizin arasında dolanıyor. Bu kirli zihniyetin bir şekilde son bulması için başkasının canını almayı kendinde hak görenlere hiçbir taviz vermememiz gerekiyor.

Bu ve bunun gibi canilerin hak ettikleri cezayı alabilmesi için kamuoyuna çağrımdır; birleşmeli ve tepki göstermeliyiz.