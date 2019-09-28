Partisinin düzenlediği Uluslararası Suriye Konferansı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '90 yıllık dış politikamız perişan edildi, Ortadoğu'ya mezhep eksenli bakılıyor' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği Uluslararası Suriye Konferansı'nda yaptığı konuşmada '90 yıllık dış politikamız perişan edildi, Ortadoğu'ya mezhep eksenli bakılıyor' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Uluslararası Suriye Konferansı'nda yaptığı konuşmanın bir bölümü şöyle:

- Amacımız bölgemizde akan kanı durdurmak ve bölge halkının geleceğe umutla bakmalarını sağlamaktır.

- 90 yıllık dış politikamız perişan edildi, Ortadoğu'ya mezhep eksenli bakılıyor.

- Yeni Anayasa'nın Suriye'nin demokratikleşmesini sağlamasını umuyoruz.

- Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vermesi, demokrasinin ve egemenliğin olmazsa olmasıdır.

- Egemenlik kayıtsız şartsız Suriye halkının olmalıdır. İktidarın politikası sadece bizi değil bütün dünyayı düşündürmektedir. Ülkemiz içindeki terör mücadelelerinin sınırdışında da sürmesi uluslararası bir haktır. Türkiye'nin Suriye topraklarında sürdürdüğü terörle mücadelenin meşruluğuna inanıyoruz ancak bu mücadelenin Şam'la ilişki kurularak sürdürülmesi. Ankara ile Şam arasındaki yolun barışa giden en kestirme yol olduğunu unutmamalıyız.