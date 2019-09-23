Egemen Bağış'ın atandığı yere gidecekti: Önce küfredildi, sonra açığa alındı

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunan, 2017 yılı itibariyle Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanı olarak atanan Mustafa Pulat'a küfür ettiğini iddia etti. Ağırel küfürün ardından Pulat'ın açığa alındığını söyledi.

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel bugünkü yazısında geçtiğimiz günlerde Egemen Bağış'ın Büyükelçi olarak atandığı Prag konusunda geçtiğimiz yıl yaşanan bir olayı aktardı. Ağırel'in yazısına göre aslında Prag'a Mustafa Pulat atanmıştı ve valizleri hazır gitmeye hazırlanıyordu.

Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaşadığı sonu Çavuşoğlu'nun küfürleriyle biten anlaşmazlık, Pulat'ın açığa alınmasına neden oldu. İşte yazının ilgili bölümü:

Öğrendiğim ve çeşitli kaynaklardan da doğrulattığım bir olayı sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü Büyükelçi atamalarında ki özverili çalışmaları(!), devlet adamı kimliği taşıyan kişilerin bir bir nasıl harcandığını bilmemiz gerekiyor.

Adı Mustafa Pulat.

Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunmuş, 2008-2012 yılları arasında Berlin Başkonsolusu ve 2013-2015 tarihleri arasında Abuja Büyükelçisi oldu. 2017 yılı itibariyle Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanı. Mustafa Pulat 2018 yılında Agreman mektubu Prag'a gönderilmiş ve kabul edilmiştir. Valizleri hazır gitmeyi bekliyordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir gün arıyor ve birinin görevden alınıp başka yere görevlendirmesini söylüyor. Bu isteği yapılıyor. Ancak görevden alınan kişinin yerine atanan kişiyi beğenmiyor ve tekrar Mustafa Pulat'a telefon açarak bağırmaya, küfür etmeye başlıyor. Mustafa Pulat kendisi ile bu şekilde konuşulamayacağını belirtmesine rağmen Bakan aynı tavrını devam ettiriyor. Telefon karşılıklı kapanıyor.

Ne oldu dersiniz?

Mustafa Pulat açığa alınıyor.