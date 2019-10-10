CHP tezkereye neden evet dediğini açıkladı

CHP MYK Suriye'ye dönük askeri harekat nedeniyle bugün olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'Biz elbette tezkereye evet dedik. O bölgedeki Mehmetçik vatan görevi yapıyor. Yoksa senin fetih duygularını tatmin etmek, senin iç siyasi çıkarlarını korumak için değil' dedi.