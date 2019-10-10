CHP tezkereye neden evet dediğini açıkladı

CHP MYK Suriye'ye dönük askeri harekat nedeniyle bugün olağanüstü toplanırken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç tezkereye neden 'evet' dediklerini açıkladı.
Özkoç, "Biz elbette tezkereye evet dedik. O bölgedeki Mehmetçik vatan görevi yapıyor. Şimdi tam da Mehmetçik oradayken, diğer örgütler askerimize saldırırken tezkere geldi. TC'nin askeri oradaysa biz saldırılara karşı tezkereye evet deriz. Bu tezreke oradaki askeri, barışı korumak içindir. Yoksa senin fetih duygularını tatmin etmek, senin iç siyasi çıkarlarını korumak için değildir" dedi.