Tezkere Meclis'te kabul edildi

Irak ve Suriye'ye yönelik sınır ötesi operasyon yetkisini 1 yıl daha uzatan tezkere Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Irak ve Suriye'ye yönelik sınır ötesi operasyon yetkisini 1 yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesini öngören tezkere, AKP, CHP, MHP ve İYİP'in oylarıyla kabul edildi.

30 Ekim 2019 tarihinden itibaren 1 yıl daha uzatılan tezkere "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkân sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılmasını" öngörüyor.