Tezkereye evet diyecek olan Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a sorular

Irak ve Suriye’ye asker gönderme tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüyor. Tezkereye evet diyeceklerini açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 7 soru sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması için 7 soru sordu.

“Erdoğan’a 7 Soru - Eğer bu ülkeyi seviyorsan cevap bekliyorum” diyen Kılıçdaroğlu, Suriye’nin iç işlerine neden karışıldığını, Suriye’deki "teröristlere" Türkiye üzerinden kimin silah gönderdiğini, Suriye’ye Türkiye üzerinden geçen militanlara "geçiş imkanı sağlayın" diyenin kim olduğunu, Astana sürecinde verilen sözler tutulmamışken Fırat’ın doğusunda IŞİD’lilerin sorumluluğunun neden üstlenildiğini, Suriye “bataklığının” Türkiye’ye maliyetinin ne kadar olduğunu, Trump’la yapılan görüşmede ne için söz verildiğini ve operasyonun sınırları hakkında nasıl bir anlaşma yapıldığını ve halen Erdoğan’ın BOP eşbaşkanlığını sürdürüp sürdürmediğini sordu.

Tüm bu sorulara yanıt arayan Kılıçdaroğlu halen TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Irak ve Suriye’ye asker gönderme tezkeresine “evet” diyeceklerini açıklamıştı. Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu "Tezkere bugün görüşülecek. Oradaki askerlerin burnunun kanamaması için içimiz yana yana 'Evet' diyeceğiz" demişti.



Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından yayımladığı sorular şöyle: