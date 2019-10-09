Kılıçdaroğlu: Süratle Şam yönetimiyle görüşülmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Sayın Erdoğan arayıp bilgi verdi. Elbette hiç kimsenin burnunun kanamasını istemeyiz. Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur. Ama süratle Türkiye yönetiminin Şam yönetimiyle görüşmesi lazım Suriye'nin terörden arındırılması için' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'dan Ankara'ya hareketi öncesi İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan arayıp bilgi verdi. Elbette hiç kimsenin burnunun kanamasını istemeyiz. Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur. Ama süratle Türkiye yönetiminin Şam yönetimiyle görüşmesi lazım Suriye'nin terörden arındırılması için. Bu ilişki kurulduğu takdirde Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmesi Suriye'nin terörden arındırılması açısından çok önemli" dedi. İLGİLİ HABER MSB: Kara harekatı başladı