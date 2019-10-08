Kılıçdaroğlu: Tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Tezkere bugün görüşülecek. Oradaki askerimizin burnunun kanamaması için içimiz yana yana evet diyeceğiz' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA RAPORU AÇIKLAYACAĞIM'

"Devlette liyakat kalmadı, her şeye 1 kişi karar veriyor. Esnafın, çiftçinin derdini dinleyen yok. Sarayda herkesin işi tamam, birden fazla maaş alıyorlar. AKP'li kardeşlerime sesleniyorum; Önümüzdeki hafta size Saray'ın nasıl Türkiye Cumhuriyeti'ni arpalık haline getirdiğinin raporunu açıklayacağım. Kimlerin bir eli yağda bir eli balda açıklayacağım size 1 hafta sonra, göreceksiniz.

'TRUMP BİR BAĞIRIYOR DOLAR FIRLIYOR'

Trump bir bağırıyor dolar fırlıyor, susuyor dolar iniyor. Bu nasıl memleket? Bunun sorumlusu kim? Bu tarihi bir soru. Bunun sorumlusu tek adam. Eğer tek başına yönetiyorsan bütün sorunların kaynağı sensin kardeşim.

17 yılda 420 milyar dolar borç aldılar. Trump o nedenle bu kadar rahat konuşuyor, tehdit ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hiçbir güç tehdit edemez. Daha AK Parti'den tık yok. Bu toprakların her karışında şehit kanı vardır, tehdit edilemez. Tehdide cevap veremiyorsan çekileceksin kardeşim.

'YEREL SEÇİMLERDE YAPTIĞIMIZIN AYNISINI YAPACAĞIZ'

Ekonomi faizcilere, tefecilere teslim edilmiş durumda. Bütün sorunların kaynağı ülkeyi tek başına yöneten tek adamdır. Yerel seçimlerde yaptığımızın aynısını yapacağız. Demokratik yollarla beyefendiyi göndereceğiz.

TEZKERE AÇIKLAMASI

Tezkere bugün görüşülecek. Oradaki askerimizin burnunun kanamaması için içimiz yana yana evet diyeceğiz.