Çavuşoğlu: Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz

TRT World Forum'un açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye harekatında kimyasal silah kullanılmadığını, 'Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine' inandıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT World Forum'un açılışında Suriye harekatına ilişkin açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz.

360 binden fazla Suriyeli Türkiye'den, terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı.

Müttefiklerimizin desteğini göremeyince tek başımıza artık bunu (Barış Pınarı Harekatı) yapmak zorundaydık.

Biz Suriye'yi işgal etmiyoruz. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü herkesten çok önemsiyoruz. Biz değil, YPG orada demografik yapıyı değiştirmeye çalışıyor. Bizim için YPG de DAEŞ de aynıdır.

Barış Pınarı Harekatı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Bu Türk-Kürt söylemi çok yanlış bir söylem. Kürtler bizim düşmanımız değil.

Kürtlere karşı bir duruşumuz yok. Kuzey Irak'ta da çok iyi bir ilişkimiz var ve 350 bin Suriyeli Kürt'e ev sahipliği yapıyoruz Türkiye'de.

Trump kendisi güvenli bölge oluşturulması için birlikte çalışmayı talep etti sayın Cumhurbaşkanımızdan. Biz orada sahada ABD ile güvenli bölge oluşturmak için çalışırken ABD YPG'ye silah temin etmeye devam etti. Barış Pınarı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda yapıldığını görüyoruz.

Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık. Bu da bir kara propagandadır. Envanterlerimizde de hiç kimyasal silah bulunmamaktadır.

YPG/PYD operasyon başladığından beri Türkiye'ye saldırıyor.

35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak.

Yarın Soçi'ye gidip Başkan Putin ile görüşeceğiz ve bu da çok önemli bir toplantı olacak."