Erdoğan: 30-35 kilometre derinliğe kadar gireceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yönelik askeri harekata ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yönelik askeri harekata ilişkin bir basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

'30-35 KİLOMETRE DERİNLİĞE İNECEĞİZ, RESULAYN KONTROL ALTINA ALINDI'

30-35 kilometre derinliğe kadar gireceğiz.

ABD'den gelen 30 bin tırlık yardıma rağmen terör örgütü varlık gösteremiyor.

Resulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alındı.

Tel Abyad tarafında da 17 köy kontrol altına alındı, şehir merkezi kuşatma altında.

Menbiç'te de Suriye Milli Ordusu göğüs göğüse çatışıyor.

'18 VATANDAŞIMIZ, 2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU'

Sınırlarımızdaki yerleşim yerlerine 600'den fazla yerleşim yerine havan ve roket attılar. Bu noktaların çoğu henüz operasyon başlatmadığımız yerler. Kiliseden roket attılar

Sınıra yapılan saldırılarda 18 vatandaşımız şehit oldu, 147 vatandaşımız yaralandı.

Operasyonda 2 askerimizle 16 Suriye Milli Ordusu üyesi şehit oldu.

109 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

AMBARGO YANITI

Almanya, Türkiye'ye silah satışını durduracağız diyor. Merkel'e söyledim, bana bunu izah edin dedim. Bizimle NATO'da müttefik misiniz, terör örgütünü NATO'ya aldınız da haberimiz mi yok dedim

SURİYE'YE GİRME NEDENİMİZ...

Rejim teröriste karşı ayakta duramıyor, biz de Adana Mutabakatı'na dayanarak girdik. Bizim Suriye'ye girme nedenimiz bu.

Bizimle terör örgütü arasında arabuluculuk yapmaya çalışanlar var. Bunlar nasıl devlet başkanı, başkan? Siz Türkiye'nin terör örgütüyle masaya oturduğunu gördünüz mü?

Suriye'de rejim bunların hakkından gelseydi bizim işimiz kolaydı, maalesef Suriye'de böyle bir durum yok. Aynı şey Irak'ta da var.