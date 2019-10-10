Suriye'den harekat açıklaması: Tüm meşru araçlarla karşı koyacağız

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik harekatına ilişkin Suriye'den açıklama geldi. Açıklamada, 'Suriye Arap Cumhuriyeti, Türk saldırganlığına birden fazla noktada karşılık vermektedir. Vahşi Türk saldırganlığına karşı Suriye'nin bekası için her tür meşru araçla karşı koyacağız' denildi.

Türkiye'nin Suriye harekatına ilişkin Suriye'den açıklama geldi.

"Suriye'de teröre ve teröristlere desteğe devam eden; onları eğitip, silahlandırıp, koruyup Suriyelileri öldürmek için yolladıktan sonra 'Suriye halkını korumak istediğini' söyleyen Türk rejiminin şefinin bugünkü açıklamaları onun gerçeklikten ne kadar kopuk olduğunu gösteriyor" denilen açıklamada, "Katil Erdoğan'n bugünkü konuşması, terörle mücadele bahanesiyle Suriye'nin kuzeyine saldıran bir rejimin katliamlarını insani sloganlarla örtme çabasıdır. Suriye Arap Cumhuriyeti, Türk saldırganlığına birden fazla noktada karşılık vermektedir. Vahşi Türk saldırganlığına karşı Suriye'nin bekası için her tür meşru araçla karşı koyacağız. Suriye halkını korumak, Suriye devletinin ve ordusunun görevidir" ifadesini kullanıldı.