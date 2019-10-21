SDG: Resulayn kentinden çekildik

SDG, Türkiye sınırı yakınındaki Resulayn kentinde bulunan birliklerini çektiğini açıkladı.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye sınırı yakınındaki Resulayn kentinde bulunan birliklerini çektiğini açıkladı. SDG Sözcüsü Kino Gabriel, "Artık şehirde savaşçımız yok" dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre; pazar günü bazı Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Koruma Birlikleri'nin (YPG) bazı savaşçılarını ve yaralıları taşıyan büyük bir konvoy Resulayn'dan ayrılmıştı. Bazı sivillerin de kentten ayrıldığı görülmüştü.

Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud ise SDG'nin Resulayn'dan "tamamen çekilmediğini" söyledi.

SDG'nin ana gövdesini YPG oluşturuyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamada ise harekatın başından ara verilmesinden bu yana, "55 araçlık konvoyun Rasulayn'a giriş, 86 araçlık konvoyun Tel Tamir istikametinde çıkış yaptığı" belirtilmişti.

Anlaşmaya göre, Türkiye 120 saatlik bir süre için operasyona ara verecek ve bu zaman diliminde YPG yaklaşık 32 kilometre derinliğinde oluşturulacak olan güvenli bölgenin gerisine çekilecek. Bu süre Salı günü doluyor.