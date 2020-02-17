Bakan açıkladı: Büyükbaşlar veterinere SMS atacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sığır gibi hayvanları kulaklarına takılan cep telefonu benzeri cihazla takip edeceklerini söyledi.
Milliyet'ten Mithat Yurdakul ile Aykut Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Pakdemirli, Türkiye’de hayvan varlığının takibini daha iyi yapmak için yeni tip kulak küpesi üzerine çalıştıklarını söyledi.
Pakdemirli, "Kulak küpesi şu; her hayvanın kulağına bir tane cep telefonu asacağız. Yurtdışı toplantılarında anlatıyorum, çok hoşlarına gidiyor: ‘Bu inekten ineğe konuşmak için değil, insanların bilgi sahibi olması için’. İçinde komple cep telefonu altyapısı olan bir küpe" dedi.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) yaklaşık 200 çifliğinde bu cihazın denendiğini kaydeden Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde 20 bin hayvan için ikinci pilot uygulamaya geçtiklerini söyledi. İkinci pilot uygulamanın da başarılı olması durumunda 18 milyon hayvana bunu taşıyacaklarını kaydeden Pakdemirli, şunları söyledi:
"Bu bir cep telefonu ama sürekli çalışan bir cep telefonu değil. Pili 5 sene dayanıyor. 2-3 günde bir uyanacak. Ondan sonra başlayacak; 'Merhaba, benim adım şu, ben buradayım, hayattayım, vücut ısım çok iyi, hasta değilim, kızgınlık dönemindeyim', veterinere SMS atacak. Hemen gelecek veteriner döllemesini yapacak mesela. Belli bir coğrafi bölgeyi geçmemesi gerekiyorsa, ‘bana belirlediğiniz alandayım’ diyecek. Trakya ari bir bölge mesela. Ama Trakya’ya Van’dan bir hayvan giriyorsa haberimiz olacak. Şap veya diğer hastalıklar. Türk mühendislerince yapılan, orijinal fikri bana ait bir proje.
Mezbahanede hayvan kesilince haberimiz olsun diyoruz. Hayvanın kafası gidiyor, kafayla birlikte küpe duruyor. Halbuki burada vücut ısısı düşünce, sizlere ömür diyeceksiniz."