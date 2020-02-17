Bakan açıkladı: Büyükbaşlar veterinere SMS atacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, büyükbaş hayvanların kulağına cep telefonu benzeri bir cihaz asarak takibini sağlayacaklarını belirterek, 'Veterinere SMS atacak. Orijinal fikri bana ait bir proje' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sığır gibi hayvanları kulaklarına takılan cep telefonu benzeri cihazla takip edeceklerini söyledi.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul ile Aykut Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Pakdemirli, Türkiye’de hayvan varlığının takibini daha iyi yapmak için yeni tip kulak küpesi üzerine çalıştıklarını söyledi.

Pakdemirli, "Kulak küpesi şu; her hayvanın kulağına bir tane cep telefonu asacağız. Yurtdışı toplantılarında anlatıyorum, çok hoşlarına gidiyor: ‘Bu inekten ineğe konuşmak için değil, insanların bilgi sahibi olması için’. İçinde komple cep telefonu altyapısı olan bir küpe" dedi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) yaklaşık 200 çifliğinde bu cihazın denendiğini kaydeden Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde 20 bin hayvan için ikinci pilot uygulamaya geçtiklerini söyledi. İkinci pilot uygulamanın da başarılı olması durumunda 18 milyon hayvana bunu taşıyacaklarını kaydeden Pakdemirli, şunları söyledi: