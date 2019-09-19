Akar’dan ‘güvenli bölge’ açıklaması: Gerektiğinde kendi göbeğimizi keseriz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile Suriye'nin kuzeyinde sürdürülen faaliyetlere ilişkin yaptığı açıklamada 'Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz’ dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin kuzeyinde “güvenli bölge” kurma iddiasıyla ABD ile sürdürülen faaliyetlerin “oyalama olursa” biteceğini söyledi.

Akar yaptığı açıklamada “ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ediyoruz ve üs bölgeleri kurulması için de çalışıyoruz. Müzakere ve ortak çalışmalara; amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. B ve C planlarımız hazır" dedi.