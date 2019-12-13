5 partiden ortak bildiri haberine HDP’den yalanlama

AA, ABD Senatosu’nun ‘Ermeni Soykırımı’ kararını TBMM’de 5 partinin ortak bildiriyle kınadığını duyurdu. HDP ise karara 'hayır oyu' verdiklerini açıkladı.

Anadolu Ajansı (AA), TBMM Genel Kurulu’nda AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİP gruplarının, ABD Senatosu’nun “Ermeni soykırımı” kararını ortak bildiriyle kınayarak reddettiğini duyurdu ancak HDP karara "hayır" oyu verdiklerini açıkladı.

HDP tarafından yapılan açıklamada “AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin ABD Senatosu'nda kabul edilen Soykırım Yasa Tasarısına ilişkin Meclis’te aldıkları kararı kabul etmiyor, ‘Hayır’ oyu veriyoruz. Bu topraklarda yaşanan soykırım ve tüm acılarla yüzleşilmesi çağrısı yapıyoruz” denildi.

HDP Grup Başkan Vekilleri Fatma Kurtulan ve Saruhan Oluç imzasıyla yapılan açıklamada “Ne ABD Kongresi’nin kabul ettiği yasa ne burada hazırlanan bildiri hakikati bulmaya ve yaraları sarmaya hizmet ediyor. Böyle büyük bir acının uluslararası iktidar manevralarına malzeme kılınmasına yönelik girişimleri doğru bulmuyoruz. Yapmamız gereken böyle manevraları engelleyecek şartları yaratmaktır. Bu mümkündür ve gereklidir” denildi.

AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin ABD Senatosu'nda kabul edilen Soykırım Yasa Tasarısına ilişkin Meclis’te aldıkları kararı kabul etmiyor, ‘Hayır’ oyu veriyoruz. Bu topraklarda yaşanan soykırım ve tüm acılarla yüzleşilmesi çağrısı yapıyoruz.https://t.co/HyivzLg62v — HDP (@HDPgenelmerkezi) December 13, 2019

Konuyla ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından Genel Kurul'a sunulan tezkere şöyle: