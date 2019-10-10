10 Ekim Katliamı'nın dördüncü yılı: Katiller karanlıkta

10 Ekim Ankara Katliamı'nın üzerinden tam 4 yıl geçti. 103 yurttaşın yaşamını yitirdiği katliamın ardından katliamda sorumluluğu olan bir yetkili bile yargılanmadı. Katliamın ardından yaralıların üzerine biber gazı sıkan polisler hakkında tek bir işlem yapılmadı. 10 Ekim Katliamı'nın yıldönümünde bugün aileler bir kez daha hem kaybettikleri yakınlarını anmak hem de hesap sormak için Ankara Garı önünde bir araya gelecek.

10 Ekim 2015 tarihinde Cumhuriyet tarihinin en kanlı saldırılarından biri, Ankara Garı’nın hemen önünde gerçekleşmişti.

103 yurttaşın yaşamını yitirdiği, 500’ün üzerinde yurttaşın yaralandığı katliamın üzerinden tam 4 yıl geçti.

Aradan geçen 4 yılın ardından katliamın yaşanmasında sorumluluğu olan tek bir yetkili bile ne hesap verdi ne de yargılandı.

Katliamın ardından yaralıların üzerine sıkılan biber gazları ve katliam davasında kendisini savunurken AKP'li olduğunu söyleyen sanık ise hâlâ hafızalardaki yerini koruyor...

10 Ekim'in yıldönümünde gar binası önünde bir anma etkinliği gerçekleştirilecek.