Türkiye Komünist Gençliği’nden Suriye ve emperyalizm söyleşisi  

Türkiye Komünist Gençliği, TKP İstanbul İl Başkanı Aydemir Güler’in katılımıyla Suriye’ye dönük emperyalist müdahaleleri konu alan bir söyleşi gerçekleştirdi. Etkinlik Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu’nun (WFDY) 'Gençlik NATO, ABD ve AB saldırganlığına karşı mücadeleyi yükseltiyor' kampanyasının bir parçası olarak düzenlendi.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) tarafından Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu'nun (WFDY) Avrupa ve Kuzey Amerika’da başlattığı yeni kampanyaya dönük düzenlenen ilk etkinlik bugün Kadıköy'de gerçekleşen “Suriye ve Emperyalizm” söyleşisi oldu. “Gençlik NATO, ABD ve AB saldırganlığına ve silahlanmaya karşı mücadeleyi yükseltiyor” başlıklı kampanya dahilinde örgütlenen toplantıda buluşan gençler, Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Başkanı ve Türkiye Barış Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Aydemir Güler ile Suriye’de süren savaş, Arap Baharı’ndan itibaren emperyalizmin Orta Doğu’ya dönük projeleri ve savaşın sonlanmasına dair çıkış yolları üzerine tartıştı.

Toplantı TKG tarafından “Gençlik emperyalizmle ve onun işbirlikçi güçleriyle mücadeleyi sadece Türkiye’de değil dünyanın dörtbir yanında veriyor” denilerek açılırken, Aydemir Güler’in Arap Baharı’ndan itibaren tasarlanan projeye ve Suriye’ye dönük NATO müdahalesine uzanan sürece dönük sunumuyla devam etti.

Arap Baharı’nda emperyalizmin sömürüyü yaymak ve arttırmak için memur olarak İslamcılar’ı atadığını hatırlatan Güler, bir sonraki adımda ise Suriye gibi ülkelerde eli kanlı cihatçıların devreye sokulduğunu belirtti. Türkiye’de AKP iktidarıyla birlikte katmerlenen özelleştirme ve yağma politikasında da aynı sınıfsal tercihin geçerli olduğunu, Türkiye burjuvazisinin ise tam da bu nedenle Suriye’ye baktığında emperyalizmin cihatçı çeteler aracılığıyla çıkardığı Suriye Savaşı’nın ilk günlerinden itibaren kârlarını katlayabilecekleri verimli topraklar gördüğünü söyleyen Güler, düzen muhalefetinin de operasyona dönük topyekun desteğinin ancak bu sınıfsal refleks ile açıklanabileceğini vurguladı. Suriye’de ne eli kanlı cihatçı örgütlerle ortak girişilen operasyonların ne de ABD himayesindeki açılımların halklara barış getirebileceğinin altı çizilirken, barışın ve bölgedeki çatışmaların son bulmasının tek yolunun yabancı müdahalelerin tamamının bitmesi ve Suriyelilerin kendi ülkelerine dönük kendilerinin karar vermesi olduğu belirtildi.

Toplantı sonunda TKG, gençliğin güncel sorunlarının tamamından sorumlu olan sermaye sınıfının aynı zamanda aynı saiklerle ve sınıfsal çıkarlar doğrultusunda Suriye’deki savaştan nemalanmak için can attığını, bu doğrultuda hiçbir insani değer tanımadan hareket ettiğini ve bu sınıfın siyasi temsilcilerinin de topyekun olarak düzen siyasetinin parçaları olduğunu vurguladı. Etkinlik, diğer coğrafyalarda süren anti-emperyalist mücadelelere atıfla ve enternasyonal mücadeleyi büyütme sözüyle sona erdi.