Marmara Üniversitesi öğrencileri şantiye halindeki okullarını protesto etti

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencileri eğitime elverişsiz binaları nedeniyle rektörlüğe yürüdü.

Marmara Üniversitesi 23 Eylül pazartesi günü itibariyle eğitim öğretim yılına başladı. Kampüsleri bu yıl Göztepe Kampüsü'ne taşınan hukuk ve iletişim fakülteleri öğrencileri, devam eden inşaat ve temizlik çalışmaları nedeniyle sabah kapıda kaldı.

Marmara Üniversitesi eğitim öğretim yılına başlarken şantiye hâlindeki fakülte binaları ile gündeme gelmişti. Bugün dersliklerin yetersizliği nedeniyle kapıda kalan öğrenciler sınıfta kalan arkadaşlarına eğitim haklarını almak için tepki gösterme çağrısı yaptılar. Derse gelen hocalar öğrencilere “Sınıfa girebilen girsin kalanlar kalsın bu seferlik bir şey olmaz “ dediler. Hocalarının bu yorumuna tepki gösteren öğrencilerin yüzüne sınıf kapısı kapatıldı. Bunun arkasından alkış ve sloganlarla rektörlük binasına yürüyen öğrenciler hâlen bina önünde beklemekteler.

Öğrencilerin aralarından seçtikleri iki öğrenci temsilcisi, rektörle görüşüyor.