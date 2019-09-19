İBB'den A Haber'e yalanlama: Video AKP döneminden...

A Haber’de yayımlanan İSPARK haberine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yalanlama geldi.

A Haber'de İSPARK'a ilişkin yayımlanan videoda, İSPARK görevlisi kendisine "Boş yer var mı?"sorusunu soran sürücüye "Gabar'da da var, Kato'da da var" cevabını veriyor.

Söz konusu videoyla İBB'yi hedef alan bir haber hazırlayan A Haber'e belediyeden yalanlama geldi.

Açıklamada, “Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında bir İSPARK çalışanına ait video, İBB'ye yönelik asılsız iddialar eklenerek güncelmiş gibi servis edilmiştir. Yapılan incelemede videonun 1,5 yıl öncesine ait olduğu tespit edilmiş ve disiplin soruşturması başlatılmıştır" denildi.