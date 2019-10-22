Çeviriyi de kabul etmedi: Müge Anlı Zazaca telefonu kapattı

ATV’de yayınlanan Müge Anlı’nın programında, Siverek’ten canlı yayına bağlanan kadın Zazaca konuşmaya başladı. Stüdyodaki konuk yanıt verirken, konuşmaları çevirebileceğini söyledi ama önce sesi biplendi, sonra konuşma kesildi.

Siverek’ten canlı yayına bağlanan kadın Türkçe başladığı konuşmaya, Türkçesi yeterli gelmeyip Zazaca devam edince sesi program akışında sansürlendi, daha sonra yayından gönderildi.

ATV’de yayınlanan porgramda Müge Anlı, Zazaca konuşan kadına, “Anlamadığımız bir şeyi yayına vermenin anlamı yok” dedi.

'ZAZACA KONUŞABİLİYOR MUYUM?'

Yapılan yayında, programa konuk olan kişi söylediklerini çevirmeden önce “Zazaca konuşabiliyor muyum?” sorusu ise dikkat çekti.

Programda bulunan kişi “söyleneni çevirebilirim” demesinin üzerine Anlı, “Anlamadığımız bir şeyi yayına vermemizin bir anlamı yok” dedi. Zazaca konuşan kadının söylediklerinin çevrilmesi üzerine telefon bağlantısı tamamen kesildi.