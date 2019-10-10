Birgün'ün internet sorumlusu Hakan Demir serbest bırakıldı

Birgün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir sabaha karşı evi basılarak gözaltına alınmıştı. Demir çıkarıldığı mahkemece yurtdışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Birgün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir, bu sabaha karşı evi basılarak gözaltına alındı.

Birgün'de yer alan habere göre, gözaltına alınma gerekçesinin internet sitesinde yer alan haberler olduğu tahmin ediliyor.

TSK'nin başlattığı harekatla ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 78 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı duyurulmuştu.

SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Demir'in, ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet'e götürüldü.

Demir'in daha sonra ifade için savcılığa sevk edildiği bildirildi.

BİRGÜN'DEKİ PAYLAŞIM NEDENİYLE İDDİASI

Anadolu Ajansı'nın haberindeyse Demir'in gazetenin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımı nedeniyle göz altına alındığı bildirildi. AA, Demir'in bu paylaşımlarla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" iddiasıyla soruşturulduğunu belirtti.

YURTDIŞI YASAĞIYLA SERBEST BIRAKILDI

Mahkemeye sevk edilen Hakan Demir adli kontrol talebi ve yurtdışı yasağıyla serbest bırakıldı.