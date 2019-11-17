Yıldız Kenter yaşamını yitirdi

92 yaşındaki oyuncu Yıldız Kenter tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

92 yaşındaki usta tiyatrocu Yıldız Kenter yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Akciğer tedavisi gören Kenter bir süredir yoğun bakımdaydı.

1928’de İstanbul’da doğan Kenter, Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olmasının ardından da 11 yıl Devlet Tiyatrosu’nda çalışmıştı.

İstanbul Devlet Konservatuvarı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışan Kenter ABD’de ve İngiltere’de oyunculuk teknikleri üzerine eğitim aldı. Yine ABD’de oyunculuk metotları üzerine çalışmalar yaptı.

Yıldız Kenter 100’ün üzerinde tiyatro oyununda ve 20’nin üzerinde filmde rol aldı.

SSCB, ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs'ta Türkçe ve İngilizce oyunlar sahneleyen kenter Muhsin Ertuğrul ile bir yıl çalıştıktan sonra, 1962'de kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile "Kent Oyuncuları Topluluğu"nu kurdu.